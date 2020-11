Adolescente criado como um menino agora está grávida

Uma adolescente que nasceu com genitália masculina e foi criada como um menino engravidou depois de descobrir que tem ovários, útero, colo do útero e trompas de falópio funcionando.

Mikey Chanel, 18, foi criado como menino, mas sempre sentiu que "ele" era diferente de seus colegas homens.

Testes feitos em Mikey no útero da mãe um mostrava um feto do sexo feminino. Então, a família e os médicos ficaram surpresos quando ele nasceu com genitália masculina.

“Era óbvio para todos que eu era diferente desde o início”, disse Mikey, que mora em Boston, nos Estados Unidos.

“Aos cinco anos eu brincava com as bolsas da minha tia e passava o batom da minha mãe. Eu nunca me senti como um menino. Eu era bastante feminino e nunca realmente passei por uma 'puberdade de menino'. Eu só tenho um pouquinho de pelos faciais. Sempre tive um corpo de forma feminina, com quadris e bunda. Eu sofri muito bullying na escola, desde o terceiro ano, diziam que eu era travesti, antes mesmo de eu saber o que realmente significava."

Mikey foi criado como menino, mas se sentia diferente (Reprodução)

Exames

Mikey se revelou gay aos 13 anos e mais tarde se perguntou se ele poderia ser transgênero. A verdade só foi revelada por acidente no ano passado, quando Mikey estava fazendo alguns exames de rotina nos médicos.

"Eu estava tendo uma sensação estranha depois de fazer xixi e depois do sexo, então eles fizeram um ultrassom do meu trato urinário", disse Mikey.

"Eles me disseram que eu tinha colo do útero, ovários, útero e trompas de falópio e que eu poderia engravidar se quisesse. Eu achei que era uma piada. Eu nem sabia que isso era possível. Eu estava tipo 'haha onde estão as câmeras'? Então eles me mostraram meu útero na tela."

Mikey foi diagnosticado com Síndrome do Ducto de M lleriano Persistente (PMDS), uma condição rara em que uma pessoa tem genitais externos masculinos, com órgãos reprodutivos femininos internamente.

Fertilidade

Os médicos aconselharam Mikey a fazer uma histerectomia imediatamente. Mikey acrescentou: "Pessoas com PDMS são suscetíveis a câncer e tumores e o risco é menor se você fizer uma histerectomia. Minhas partes masculinas eram inférteis, mas me disseram que meus ovários estavam funcionando. Fiquei em estado de choque por algumas semanas, então percebi que não seria capaz de ter um filho, a menos que eu mesma produzisse um, e logo. Sempre soube que queria ser mãe. Eu costumava brincar de bonecas quando era pequena e sempre vi crianças no meu futuro, então decidi, 'é agora ou nunca terei que tentar engravidar'."

Mikey passou por uma série de procedimentos de fertilidade, incluindo ICSI, onde o esperma de um doador é injetado diretamente no óvulo de uma mulher para criar um embrião fertilizado.

Os embriões fertilizados são então colocados nas trompas de Falópio durante um procedimento laparoscópico denominado ZIFT.

Os três embriões fertilizados foram implantados na trompa de Falópio de Mikey através de uma cavidade abdominal porque ela não tem uma abertura vaginal.

Mãe presente

Mikey, que está agora com quatro meses de gravidez, observou que o prognóstico médico era de cerca de 20 por cento de chance de funcionar, "mas funcionou. Fiquei tão chocada, mas feliz. Mal posso esperar para ser mãe."

E ela disse que vai ser uma mãe diferente. "Meus pais não estavam muito presentes quando eu era criança, então eu quero a mãe que meus pais não puderam ser, eu realmente quero estar presente na vida do meu filho. Eu quero estar lá para tudo, desde o primeiro passo até a primeira palavra. Eu quero apoiar tudo e qualquer coisa que meus filhos escolherem na vida."

Gênero

Mikey recebeu prescrição de estrogênio para ajudar na gravidez e ela espera continuar a transição após o nascimento do bebê.

"Sinto-me mais mulher agora do que nunca", disse ela.

Mikey expõe suas experiências para aumentar a conscientização sobre PMDS e ajudar as pessoas a entender que é uma condição médica normal que pode acontecer a qualquer pessoa no nascimento.

Ela também quer quebrar estigmas sociais relacionados à não conformidade de gênero.