Acusado de matar esposa posta vídeo se desculpando com a filha

Um homem de 48 anos foi preso por matar sua esposa a tiros e depois publicar um vídeo onde pede desculpas à filha pelo que fez. Trent Paschal assassinou Savannah Paschal na última quarta-feira (21), em Houston (EUA).

A polícia local acredita que o homem atirou na esposa quando ela voltou para a casa da família e fugiu do local. Antes que a polícia o pegasse, ele gravou um vídeo de 4 minutos onde se desculpou pelo que havia feito. O homem também lamentou que seu cabelo estivesse “bagunçado” e perguntou: “Por que eu?”.

No vídeo, ele disse que ouviu ligações entre sua esposa e outro homem, onde conversavam sobre sexo.

Ele disse que a avisou para a mulher não “mexer” com suas emoções. Ele admitiu sempre temer que ela fosse infiel por causa da diferença de idade deles: Trent é 18 anos mais velho do que Savannah.

“Estou gravando porque quero que minha filha saiba que te amo. Sinto muito por ter feito isso. Eu quero que você saiba que você significa tudo para mim”, começa o suspeito no vídeo. “Eu não escolhi isso. Sua mãe escolheu isso. Ela está me traindo há muito tempo. Tenho áudio dela falando com outros caras. Não fiz nada de errado com ela”, continua ele.

O homem alegou ter gravado a esposa falando com um homem um dia antes de ela ser assassinada, dizendo a ele que ela sonhou com eles fazendo sexo. Em seu vídeo, Trent disse que “sabia” que ela era muito jovem para ele e sempre temeu ser traído.

“Eu fico tipo, por que eu? Meu cabelo está uma bagunça e eu estou horrível”, se desculpou o homem, que tirou os óculos. No final do vídeo, ele para de falar e olha para o lado. É quando se acredita que os policiais o pegaram.

Ela deixou um filho de um relacionamento anterior e os dois têm uma filha juntos.