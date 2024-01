2024 chegou: veja onde já é ano novo pelo mundo

Enquanto os brasileiros ainda esperam a virada de ano, em algumas partes do mundo, a chegada de 2024 já é comemorada. Países da Ásia e da região do Pacífico foram os primeiros a comemorar o Ano Novo. Cidades da Austrália, Indonésia, Japão, China e outros países já se despediram de 2023, com diferentes tradições e comemorações com luzes e fogos de artifício.

Em Dubai, o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, foi iluminado com projeções de luzes ao longo de seus 828 metros.

Na Ásia, países como Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte celebraram a chegada de 2024 às 12h no horário de Brasília. Em Tóquio, milhares se reuniram para a tradicional cerimônia budista joya-no-kane, onde sinos são tocados. Em Seul, a virada foi marcada no pavilhão Bosingak, enquanto em Pyongyan, a festa contou com um espetáculo de fogos de artifício.

Indonésia, Hong Kong, Taiwan e China também entraram em 2024 às 13h, horário de Brasília, celebrando com fogos de artifício e eventos culturais. Em Pequim, por exemplo, o Parque Shougang foi palco de grandes atrações. Por volta das 15h30, horário de Brasília, a Índia comemorou a virada com danças e festas, destacando-se a celebração em Mumbai.

Na Austrália, a chegada de 2024 foi saudada com espetaculares shows pirotécnicos, incluindo as famosas exibições na Sydney Opera House e na Harbour Bridge.

Na Alemanha, Berlim recebeu 2024 com festividades no icônico Portão de Brandenburgo.

No Brasil, o arquipélago de Fernando de Noronha será o primeiro a celebrar a chegada do Ano Novo, seguido pelos estados no horário de Brasília e, em seguida, os estados do Amazonas e do Acre celebram a chegada de 2024.