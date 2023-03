Signo 09/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (09/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Semana continua agitada e mexendo com as suas emoções. É importante manter a calma, mesmo que as coisas esquentem, ariano. Seja fiel a si mesmo, mas evite ser muito impositivo.

Touro (21/04 - 20/05)

A vida pede um pouco mais de liberadade e fuga de rotina. Tente conciliar diferentes tarefas e interesses, taurino. Saber lidar com pessoas diversas é essencial.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Relaxe um pouco mais e siga seus princípios. A vida tem lhe permitido bom momentos de renovação. Use seu carisma para expressar seus desejos, geminiano. É importante esclarecer as coisas com tranquilidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dê mais ânimo no dia a dia. Arrume as coisas do seu jeito. Tente estabelecer mais limites. Preste atenção em seus instintos e necessidades pessoais, canceriano. Cuide de si mesmo em primeiro lugar.

Leão (23/07 - 22/08)

A vida vai ser mais leve quando você aliviar as tensões diárias. O momento é parar para se conectar ao que você quer realmente. Não tenha medo de arriscar. Só seja mais cuidadoso com as pessoas, leonino, e com você!

Virgem (23/08 - 22/09)

Em situações delicadas, busque soluções diplomáticas.Equilibre seus gastos entre o bem-estar e a economia, virginiano. Pense no futuro e cuide de si mesmo ao mesmo tempo.

Libra (23/09 - 22/10)

Dê um basta nos medos e nos receios da vida. O momento pede que você se menteja o mais natual. Sua energia está em alta e sua intuição também, libriano. Seja autêntico sem deixar de lado as relações interpessoais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O tempo é de correr atrás dos sonhos e não dar espaço para tristeza. Cuide mais da sua mente, escorpiano. Descanse e preste atenção aos seus sonhos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Saia à frente das suas emoções e pense no futuro. Boa fase para encontrar ambientes que estimulem sua criatividade, sagitariano. Mas cuidado com a impaciência.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O momento é de arriscar e tem um pouco mais de calma para finalizar projetos. Encare de frente as suas responsabilidades, capricorniano. Dedique-se à sua carreira e mostre sua eficiência.

Aquário (21/01 - 19/02)

Acalme o corpo e a mente. Tire mais tempo para cuidar dos seus objetivos de vida. Se inclua mais no projeto. Busque sabedoria e ouça bons conselhos, aquariano. Aprenda e reflita sobre seus passos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuide do que é importante para você, pisciano. Proteja o que é valioso sem deixar o medo e as resistências emocionais dominarem você.