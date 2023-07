Resultado da Super Sete 0416 hoje, sexta-feira, 07/07, vale prêmio de R$ 900 mil

O resultado da Super Sete 0416 garantirá um prêmio estimado de R$ 900 mil. O sorteio de hoje, sexta-feira (07/07), será realizado às 20h (horário de Brasília) pela Caixa Econômica Federal e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal do YouTube da Caixa.

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

VEJA MAIS

Como ganhar na Mega Sena através do método da atração; entenda

Entenda um pouco mais sobre essa estratégia para fazer apostas na loteria

Saiba como jogar no Super Sete 0416

O apostador tem até às 15h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

O Super Sete possui um volante com sete colunas e dez números (0 ao 9) e o apostador deve escolher um número por coluna. Caso opte por fazer apostas múltiplas, é necessário escolher mais de 14 números e no máximo 21. Serão sorteados sete números, um por coluna.

Como jogar online pelo celular no Super Sete 0416?

Jogar nas loterias online é uma realidade para muitos apostadores. Ainda há quem não dispense ir à lotérica e fazer do modo tradicional. Aliás, isso pode até fazer parte do ritual de sorte de alguns. No entanto, existem novos rituais e um deles envolve a internet.

A aposta pode ser feita online em qualquer loteria (Mega Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Super Sete e outras). Para isso, o jogador pode fazer o pagamento pelo cartão de crédito, de qualquer lugar do mundo. Veja o passo a passo abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial Loterias Online ;

Passo 2: Clique no Jogo Super Sete;

Passo 3: Vai aparecer o jogo para você preencher. É só colocar um número em cada coluna. Para fazer mais números, clique no símbolo “+” em “Quantidade de Números da aposta”;

Passo 4: Agora, é só “Colocar no Carrinho”, depois “Ir para pagamento” e cruzar os dedos. Boa sorte!

Quanto eu vou gastar para jogar no Super Sete 0416?

A partir de R$ 2,50 e, no máximo, R$ 5.467,50

Quantos números eu preciso acertar para ganhar o Super Sete 0416?

É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas. A faixa de três acertos tem premiação fixa de R$ 5,00, enquanto os sorteados das quatro, cinco e seis colunas dividem 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos. Os sortudos que acertarem sete colunas levam 55% da premiação para casa.

Como surgiu a Loteria Super Sete 0416

A Loteria Super Sete é uma loteria criada pela Caixa Econômica Federal, ela foi lançada em 2019, e tem como objetivo oferecer uma forma de diversão e possibilidade de premiação para seus jogadores. Ela é sorteada todas as segundas e quintas-feiras e os jogadores escolhem 7 números de 25 possíveis. A Loteria Super Sete tem um formato simples e fácil de jogar, o que a torna atraente para jogadores de todas as idades e classes sociais. Ela é administrada pela Caixa Econômica Federal, que é responsável por arrecadar e distribuir os prêmios. Ela tem um formato similar ao da loteria Mega Sena, mas com menos números para escolher e menos concorrência, o que aumenta as chances de ganhar.

Saiba como resgatar o prêmio do Super Sete 0416

- Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

- Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

- O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

- O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro do Super Sete 0416?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Como garantir que vou receber o prêmio do Super Sete 0416?

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta do Super Sete.