Quina: confira os maiores prêmios já sorteados na loteria

Em atividade desde 1994, a loteria Quina é uma das mais populares por promover sorteios diários e ser considerada uma das que possuem mais chances de sortear alguém com valores relativamente altos.

A lista de ganhadores da Quina é extensa e expressiva. Confira os maiores prêmios entregues na história da loteria:

Quais os maiores prêmios já sorteados na Quina?

O maior prêmio já registrado até o momento foi do sorteio realizado no dia 22 de julho de 2023, com o valor de R$ 36.290.017,10 pelo concurso 6169.

Confira outros prêmios com valores altos:

R$ 36.290.017,10 - 6196 - 22/07/2023

R$ 32.686.894,02 - 5064 - 04/09/2019

R$ 30.517.183,25 - 5299 - 27/06/2020

R$ 29.067.392,63 - 6141 - 05/05/2023

R$ 27.098.455,57 - 6172 - 24/06/2023

R$ 25.601.717,66 - 5590 - 26/06/2021

R$ 25.480.884,08 - 6151 - 17/05/2023

R$ 23.808.765,21 - 6332 - 04/01/2024

R$ 23.566.446,79 - 5718 - 30/11/2021

R$ 22.023.947,52 - 6243 - 16/09/2023

Qual o valor da Quina?

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

A Quina é um dos concursos da Loteria Federal que mais recebem apostas por ter a possibilidade de contemplar um ganhador com acertos que vão de dois a cinco números, a depender da modalidade da aposta. Com valor mínimo de R$1,50, a loteria também abre a possibilidade de participação em concursos, sendo possível concorrer com os mesmos números em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios, pela opção Teimosinha.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com