Quanto custa apostar na Quina? Confira qual o valor da aposta e seja o próximo premiado

Na Quina, um dos sorteios mais populares da Loterias Caixa, o apostador pode investir de 5 a 15 números, dentre os 80 disponíveis, o que elevam as chances de ser premiado. Caso prefira, o sistema da própria loteria pode escolher os números de forma automática por meio da 'Surpresinha'.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. A mesma pode também pode ser usada em 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, com a Teimosinha. Mas, quanto custa apostar na Quina? Confira o valor mínimo para apostas:

Quanto custa apostar na Quina?

No concurso da Quina, o valor mínimo para aposta é de R$ 2,50 para cinco números. Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.

Como apostar na Quina?

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica, no internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.Os sorteios da Quina costumam ocorrer diariamente, exceto aos domingos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com