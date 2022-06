Quina de São João: loterias abrem apostas para o concurso 5881; prêmio é de R$ 200 milhões

As Loterias Caixa liberou as apostas exclusivas para a Quina de São João. Todos os jogos vão ser direcionados para o sorteio que acontece no próximo sábado (25/06), a partir das 20h. O valor estimado para prêmio, de concurso 5881, será de R$ 200 milhões. Esse é o segundo maior prêmio já realizado na história da modalidade.

O resultado das cinco dezenas sorteadas vai ser revelado durante a festa de São João de Campina Grande, na Paraíba (PB). Por ser uma edição espacial o prêmio não acumula. Se ninguém marcar os cinco pontos, ganhará quem fez quatro e assim por diante. O sorteio terá exibição pelo Youtube oficial da Caixa. Veja como apostar.

Vale reforçar que por conta do sorteio especial de São João, os resultados diários estão suspensos até a data da edição espacial. Os apostadores podem ir até às loterias para realizar a marcação dos bilhetes ou realizá-los, on-line, via internet, até às 19h, do sábado (25).

Saiba como apostar na Quina

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto eu vou gastar para apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2 e o apostador pode escolher cinco dezenas. Mas, se quiser aumentar as chances de faturar uma bolada, o valor pode chegar a R$ 6.006, com direito a escolher por 15 números em um mesmo jogo.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Quina?

O apostador precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Saiba como resgatar o prêmio da Quina