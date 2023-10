Quais as chances de acertar nenhum número na Lotomania?

Para acertar na Lotomania, a Caixa Econômica Federal oferece seis opções de jogadas nos sorteios realizados semanalmente. O apostador ganha ao acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número entre os 50 sorteados no concurso das Loterias Caixa. Confira na tabela qual a probabilidade de não marcar qualquer número e ganhar o prêmio principal.

20 números 1/11.372.635 19 números 1/352.551 18 números 1/24.235 17 números 1/2.776 16 números 1/472 15 números 1/112 00 números 1/11.372.635

Conforme o quadro acima, a probabilidade de não acertar nenhum número é a mesma de acertar 20 dezenas da Lotomania, ou seja, uma em 11,3 milhões.

Como jogar na Lotomania?

No dia do sorteio, o apostador tem até as 19h (horário de Brasília) para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa o jogo da Lotomania?

A aposta mínima custa R$ 3,00 e o apostador pode marcar 50 números. Se preferir, ele também pode marcar no volante apenas os números de sua preferência e deixar que o sistema complete o jogo com o restante de números.

Como resgatar o prêmio da Lotomania?

- O prêmio com valor líquido de até R$ 1.478,40, que corresponde a um valor bruto de R$ 2.112,00, pode ser resgatado diretamente em uma casa lotérica.

- Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

- O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica.

- O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotomania?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa, ou pelo site Loterias Online.

Como garantir que vou receber o prêmio da Lotomania?

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta da Lotomania.