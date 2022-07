+Milionária, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete acumulam prêmio; veja números

Nesta semana, +Milionária, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete acumulam prêmios, entre eles, diversos valores milionários. Abaixo, confira quando serão os próximos sorteios e como apostar em cada modalidade:

+Milionária

No sorteio realizado no último sábado (02/07), a +Milionária do concurso de número 06 acumulou e a estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$10 milhões.

Confira os números sorteados: 01 - 19 - 22 - 32 - 39 - 45

Trevos: 1 e 5

Próximo sorteio: 09 de julho de 2022

Saiba como apostar na +Milionária:

A pessoa deve ir até as 16h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da +Milionária?

Os sorteios são realizados aos sábados sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na +Milionária?

A aposta mínima, de uma fração de bilhete, custa R$6. Os bilhetes podem ser feitos até 19h de sábado - nas lotéricas - ou on-line no site da Caixa.

Quina

No sorteio realizado na última quarta-feira (06/07), a Quina do concurso 5890 acumulou e a estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$3,3 milhões.

Confira os números sorteados: 19 - 27 - 30 - 41 - 66

Próximo sorteio: 07 de julho de 2022

Saiba como apostar na Quina:

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Quina?

São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2 e o apostador pode escolher cinco dezenas. Mas, se quiser aumentar as chances de faturar uma bolada, o valor pode chegar a R$ 6.006, com direito a escolher por 15 números em um mesmo jogo.

Lotomania

No sorteio realizado na última quarta-feira (06/07), a Lotomania do concurso 2335 acumulou e a estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$5,7 milhões.

Confira os números sorteados: 02 - 03 - 07 - 24 - 28 - 30 - 40 - 47 - 52 - 55 - 57 - 59 - 60 - 64 - 67 - 70 - 76 - 78 - 79 - 92

Próximo sorteio: 08 de julho de 2022

Saiba como apostar na Lotomania:

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Lotomania?

Os sorteios são realizados às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Lotomania?

A aposta mínima custa R$ 2,50 e o apostador pode marcar 50 números. Mas, o apostador também pode marcar no volante, podendo escolher menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo.

Dupla Sena

No sorteio realizado na última terça-feira (05/07), a Dupla Sena do concurso 2387 acumulou e a estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$800 mil.

Confira os números sorteados:

1º Sorteio: 12 - 16 - 27 - 35 - 37 - 39

12 - 16 - 27 - 35 - 37 - 39 2º Sorteio: 06 - 23 - 32 - 34 - 43 - 46

Próximo sorteio: 07 de julho de 2022

Saiba como apostar na Dupla Sena:

A pessoa deve ir até às 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Dupla Sena?

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Dupla Sena?

A aposta mínima custa R$ 2 e o apostador pode marcar seis números que concorrerão a dois sorteios.

Dia de Sorte

No sorteio realizado na última terça-feira (05/07), a Dia de Sorte do concurso 625 acumulou e a estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$800 mil.

Confira os números sorteados: 02 - 06 - 10 - 12 - 19 - 30 - 31

Mês da sorte: 12 - dezembro

Próximo sorteio: 07 de julho de 2022

Saiba como apostar na Dia de Sorte:

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio do Dia de Sorte?

Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar no Dia de Sorte?

A aposta mínima custa R$ 2 e o apostador pode marcar de 7 a 15 números e escolher um “Mês da Sorte”.

Super Sete

No sorteio realizado na última quarta-feira (06/07), a Super Sete do concurso 266 acumulou e a estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$4,6 milhões.

Confira os números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 7

Coluna 3: 9

Coluna 4: 3

Coluna 5: 6

Coluna 6: 6

Coluna 7: 5

Próximo sorteio: 08 de julho de 2022

Saiba como jogar no Super Sete:

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Super Sete?

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para jogar no Super Sete?

A partir de R$ 2,50 e, no máximo, R$ 5.467,50

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)