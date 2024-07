Mega Sena: bolão de Belém acerta quina e fatura quase R$ 110 mil; veja o resultado

Na terça-feira (26), o concurso 2744 da Mega-Sena sorteou o prêmio de R$ 120 milhões, que não teve ganhador com seis acertos. Agora, o prêmio acumulado subiu para R$ 170 milhões. O resultado saiu às 20h e foi divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal. No entanto, os paraenses também tivera sorte na loteria e foram premiados.

Os números sorteados foram: 10 - 25 - 26 - 33 - 34 - 38.

Paraenses premiados

Mesmo sem o prêmio principal da Mega Sena, quatro apostas paraenses acertaram cinco dezenas. Um bolão do município de Belém teve sete números apostados e sete cotas, segundo o site da Caixa. A aposta foi realizada na Loteria Espaço da Sorte, localizada no supermercado Líder, no bairro de Canudos, e faturou R$ 109.652,76.

Três apostas de Belém, Altamira e El Dorado dos Carajás também foram premiadas na quina, com o prêmio de R$ 54.826,38, cada. Outros 136 paraenses que acertaram quatro números também foram premiados, garantindo o prêmio de R$ 961,37, cada.

VEJA MAIS

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)