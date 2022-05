Mega-Sena acumula e o próximo prêmio poderá ser de R$ 45 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2481 da Mega-Sena, realizado no último sábado (14/05). Assim, o próximo concurso, a ser sorteado na quarta-feira (18/05), está com prêmio acumulado e estimado em R$ 45 milhões.

VEJA MAIS

No último concurso, foram sorteados os números 01-08-21-27-36-37. Ninguém no Brasil marcou todas estas dezenas, porém 72 pessoas acertaram a quina, o que resulta em um prêmio de R$ 62.081,21 para cada. Outras 5.710 pessoas acertaram a quadra e receberão R$ 1.118,30 cada.

O concurso 2482 da Mega-Sena será realizado às 20h da próxima quarta-feira (18/05). As apostas poderão ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste dia. O jogo básico, com seis números, custa R$ 4,50.