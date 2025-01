Mega da Virada 2024: 8 apostas acertam os números; veja de onde são

A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta terça-feira (31), a Mega da Virada. Neste ano, oito apostas acertaram os seis números do prêmio de mais de R$ 635 milhões, o maior da história até o momento. O banco divulgou, no site oficial, detalhes sobre os ganhadores do concurso 2810.

Os apostadores que acertaram as seis dezenas são de Brasília (Distrito Federal), Nova Lima (Minas Gerais), Curitiba (Paraná), Pinhais (Paraná), Osasco (São Paulo) e Tupã (São Paulo). Cada um deve receber R$ 79.435.770,67, sendo dois em Brasília e dois em Curitiba.

Além desses, 2.201 pessoas acertaram cinco números e conquistaram R$ 65.895,79. Mais 190.779 apostadores tiveram sorte, acertando quatro números e garantindo R$ 1.086,04.