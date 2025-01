Na Mega da Virada, amigos apostam números dados pelo ChatGPT e perdem: 'Zero acertos'

Um grupo de 14 amigos decidiu fazer um bolão e apostar na Mega da Virada 2024, concorrendo aos mais de R$ 600 milhões sorteados pela Caixa Econômica Federal. Para isso, recorreram ao ChatGPT e pediram nove dezenas à Inteligência Artificial (IA). Entretanto, nenhum número foi acertado.

VEJA MAIS

Os colegas de trabalho solicitaram ao ChatGPT os números com base no seguinte comando: analisar todos os resultados anteriores da Mega da Virada, montar um jogo com nove dezenas que mais saíram ao longo dos anos e considerar a dificuldade de repetição dos números. A IA respondeu com os números 05, 10, 22, 33, 36, 41, 47, 56 e 58.

A Mega da Virada 2024 sorteou, nesta terça-feira (31), as dezenas 01, 17, 19, 29, 50 e 57. O prêmio total foi de R$ 635.486.165,38.