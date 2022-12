Lotofácil 2703, Quina 6039, Dupla Sena 2463, +Milionária 32, Dia de Sorte 701: que horas começa

A Caixa Econômica alterou alguns horários das apostas e sorteios das loterias, por conta da extração especial de fim de ano. Pelo calendário do banco, os resultados Lotofácil 2703, Quina 6039, Dupla Sena 2463, +Milionária 32 e Dia de Sorte 701 acontecem neste sábado (31/12). Veja que horas começa e onde assistir ao sorteio ao vivo.

Que horas começa o sorteio da Lotofácil 2703, Quina 6039, Dupla Sena 2463, +Milionária 32 e Dia de Sorte 701?

Além da Loteria Federal e da Mega Sena, as Loteria Caixa vai promover neste sábado (31) o resultado das modalidades: Lotofácil 2703, Quina 6039, Dupla Sena 2463, +Milionária 32 e Dia de Sorte 701. Os números serão divulgado a partir das 16h.

Até que horas pode apostar na Lotofácil 2703, Quina 6039, Dupla Sena 2463, +Milionária 32 e Dia de Sorte 701?

Os interessados em apostar na Lotofácil 2703, Quina 6039, Dupla Sena 2463, +Milionária 32 e Dia de Sorte 701 - deste sábado (31) - podem fazer os bilhetes de duas formas: pela internet, por meio do site ou aplicativo da Caixa, ou de forma presencial nas casas lotéricas. Em ambas as situações, as apostas serão registradas até às 15h.

Onde assistir ao sorteio ao vivo da Lotofácil 2703, Quina 6039, Dupla Sena 2463, +Milionária 32 e Dia de Sorte 701?

O público pode acompanhar o sorteio da Lotofácil 2703, Quina 6039, Dupla Sena 2463, +Milionária 32 e Dia de Sorte 701 por meio do Youtube da Caixa Econômica.