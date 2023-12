Loteria Federal: Confira os resultados dos quatro últimos sorteios

O concurso 5827 da Loteria Federal é extraído neste sábado (23/12), às 19h (horário de Brasília), no valor de R$500 mil. Para os jogadores, as apostas podem ser feitas até o horário do sorteio por meio de bilhetes individuais ou em grupo, disponíveis nas agências lotéricas mais próximas de você.

A extração é transmitida ao vivo no horário do sorteio, às 19h (horário de Brasília) e pode ser assistida através do canal oficial do banco no Youtube. Posteriormente, os resultados ficam disponíveis nos canais oficiais do banco, seja nas redes sociais ou site.

Confira os resultados dos quatro últimos sorteios

Concurso 5826

1º prêmio: 30255

2º prêmio: 74166

3º prêmio: 47090

4º prêmio: 29100

5º prêmio: 47392

VEJA MAIS

Concurso 5825

1º prêmio: 87222

2º prêmio: 26487

3º prêmio: 78250

4º prêmio: 14568

5º prêmio: 27159

Concurso 5824

1º prêmio: 65214

2º prêmio: 78584

3º prêmio: 57138

4º prêmio: 77530

5º prêmio: 86236

Concurso 5823

1º prêmio: 54134

2º prêmio: 26149

3º prêmio: 43424

4º prêmio: 73950

5º prêmio: 91909

Saiba como apostar na Loteria Federal

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para realizar as apostas em uma casa lotérica, no Internet Banking da caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Loteria Federal?

Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de Brasília).

Como faço para ganhar na Loteria Federal?

O apostador escolhe na agência lotérica um bilhete que contém um número a ser sorteado. Na compra, o participante pode pagar uma ou todas as dez frações do bilhete escolhido. Quanto maior o número de frações compradas, maior o prêmio recebido. Ganha valores o apostador que escolher um bilhete com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Como resgatar o prêmio da Loteria Federal

Em valores até R $1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. 2. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. 3. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)