Lotofácil: como apostar na loteria estando fora do Brasil?

Muitos jogadores de apostas sempre sonham em ganhar o grande prêmio, afinal, estão jogando para isso. Há casos em que essa vontade de ser um dos vencedores ultrapassa os limites territoriais de uma nação, onde pessoas apostam em modalidades até mesmo de outros países. Como o caso das Loterias Caixa, onde brasileiros que moram no exterior e naturais de outros países jogam nas apostas administradas pela Caixa Econômica Federal.

Entre as modalidades, há a Lotofácil, uma das loterias mais fáceis de jogar, segundo o site da Caixa. Nela, o apostador tem que acertar 15 números para ganhar o maior prêmio. Por se tratar de um sistema de jogo brasileiro, as apostas somente podem ser feitas de forma presencial no Brasil ou pela internet. Abaixo, saiba como apostar na Lotofácil estando fora do país.

VEJA MAIS

Como apostar na Lotofácil estando fora do Brasil?

Para apostar na Lotofácil mesmo estando fora do Brasil, existem duas opções disponíveis:

1. Loterias Online

Uma das maneiras mais fáceis e convenientes de apostar nas Loterias Caixa estando fora do Brasil é por sites Loterias Online. A alternativa é o site de vendas de apostas da Caixa que disponibiliza aos apostadores a oportunidade de apostar nas modalidades em qualquer lugar, desde que haja conexão com internet.

Para isso, basta criar uma conta, escolher a(s) loteria(s) que deseja jogar - a Lotofácil, por exemplo -, escolher seus números e efetuar o pagamento.

É importante prestar bastante atenção ao escolher um site de loterias online, pois existem vários sites golpistas por aí. Por isso, certifique-se sempre de escolher o site confiável e seguro antes de transferir qualquer quantia de dinheiro.

2. Pedir à alguém no Brasil

Outra opção é pedir a alguém que esteja no Brasil para apostar por você em uma casa lotérica. Nesse caso, você pode enviar o dinheiro para a pessoa, a modalidade e os números escolhidos e pedir que ela compre o bilhete para você.

Caso você ganhe, você pode pedir à pessoa para coletar o prêmio em seu nome e enviá-lo para você, seja por depósito ou transferência on-line.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)