Lotofácil: Como achar uma casa lotérica mais próxima? Veja o passo a passo

Diariamente, milhões de apostadores jogam suas "fezinhas" com objetivo de ganhar o tão sonhado grande prêmio. Tradicionalmente, as apostas, na maioria das vezes, são feitas em casas lotéricas. Essas são locais oficias da Caixa Econômica Federal (CEF) disponíveis para jogos de loterias - como a Lotofácil -, pagamento de boletos, saques, entre outras funcionalidades.

Para encontrar uma casa lotérica na própria cidade - ou em qualquer outra,- para apostar na Lotofácil, você pode seguir o passo a passo abaixo com base no site oficial da Caixa Econômica Federal.

Como achar uma casa lotérica mais próxima para apostar na Lotofácil?

Acesso ao site da Caixa. Clique na opção "Atendimento" geralmente no canto superior esquerdo da tela; Selecione a opção "Encontre a 'CAIXA"; Escolha em "Tipo de atendimento" a opção "Lotéricas", e abaixo informe o estado e a cidade que você deseja localizar as casas lotéricas existentes; Clique em "Buscar".

Ao lado, aparecerá as casas lotéricas existentes para a cidade escolhida e informações como o endereço, bairro e telefone para contato dos locais de apostas. Um detalhe importante é sempre verificar o horário de funcionamento da loteria, já que podem variar conforme o local.

Como apostar

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo;

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal;

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica;

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)

