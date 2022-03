Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (10/03)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (10/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades e o que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite a manhã ao lado de quem você ama. Aos comprometidos, romantismo à vista! Já aos solteiros, há uma boa possibilidade de conhecer alguém interessante.

Touro (21/04 - 20/05)

A área financeira abre espaços para abundância. Viva esse momento com sabedoria. Muitas realizações no trabalho e negócios.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Amor em dose dupla, geminiano(a). Para o lar muito afeto. Fique também na sua autoestima. Tire um tempo para si.

Câncer (21/06 - 22/07)

Período de grandes mudanças, canceriano(a). Só tente se estressar menos e não se cobre tanto! Invista mais na autoestima.

Leão (23/07 - 22/08)

Deixe as decisões profissionais, compras e viagens para o período outro momento. Cuidado com os ganhos desnecessários. Dica do dia: Não tome decisões precipitadas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Hoje será um bom dia para curtir momentos agradáveis e colecionar boas memórias! Procure estar de bem com a família e dê apoio à quem você mais ama.

Libra (23/09 - 22/10)

Dia positivo para compras domésticas, mudanças na decoração e viagens para rever parentes. Invista nisto!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você vai estar mais caseiro que o habitual. São acertos domésticos. Hoje todas às partes estão prontas para colaborar, inclusive nas finanças.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esqueça as preocupações financeiras. Viva esse momento de amor seguro e cheio de paixão. Bom momento também para avançar nos estudos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você terá muito mais apoios para as suas novas iniciativas financeiras. Semana de bons ganhos financeiros! Aproveite para organizar essa finança.

Aquário (21/01 - 19/02)

Finalmente você pode 'respirar', já que passou a parte mais tensa do seu ciclo. Boas energias estão por vir e os problemas desaparecem. Curta a nova fase!

Peixes (20/02 - 20/03)

Saiba equilibrar suas emoções e buscar mais flexibilidade e tolerância frente os desafios. O dia vai lhe exigir mais paciência.