Liberal Amazon prepara nova temporada em plataforma inovadora

Criado em 2021, o projeto Liberal Amazon, do Grupo Liberal, prepara uma nova fase para este ano, com uma nova plataforma digital independente, materiais multimídia e bilíngue – inglês e português - reforçando o espaço como referência de informação e conteúdo sobre a Amazônia produzido por profissionais da região e dando voz para quem vive os desafios e oportunidades na região. Uma das medidas será a ampliação de parcerias para a curadoria de conteúdo, através de instituições e personalidades de reconhecimento conhecimento sobre a região amazônica, foco de atenção global.





• Assista aos vídeos especiais do Liberal Amazon

Uma delas, já em andamento, é a Universidade Federal do Pará (UFPA), formalizada através de termo de cooperação técnica. Além da participação de pesquisadores e professores da instituição, o Liberal Amazon recebe tradução feita pela equipe do projeto de pesquisa “ET-Multi: Estudos da Tradução: multifaces e multisemioses”, da universidade.

• Veja as reportagens em inglês do Liberal Amazon

O conteúdo contará com artigos, reportagens, notícias, vídeos e podcasts, além de infográficos e interação com pessoas do mundo todo que tem interesse em conhecer mais da região, além da produção de conteúdo e espaço de voz por quem vive na Amazônia. Para isso, o projeto Liberal Amazon terá participação em projeto aprovado esta semana do Grupo Liberal no programa “Acelerando a Transformação Digital”, promovido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner), com apoio do Meta Journalism Project, da Meta – proprietária do Facebook e do Instagram -, e colaboração do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, na sigla em inglês).

O projeto foi o único do Pará aprovado e está entre os 25 do país selecionados pelo programa. A avaliação levou em conta a participação das equipes nos treinamentos, a qualidade e relevância da proposta. “Nosso projeto aprovado está inserido no contexto que estamos trabalhando em O Liberal, que tem muito foco na estratégia digital. Com essa mentoria que será feita por especialistas da Meta (Facebook), os aportes de investimentos do programa e o relacionamento com veículos do mundo todo, daremos uma visibilidade qualidade ainda maior ao projeto do Liberal Amazon como plataforma independente”, destaca Daniel Nardin, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal.

Em menos de um ano de implantação, o projeto Liberal Amazon já alcançou milhões de leitores em mais de 70 países, nas versões digital e impressa, com conteúdo em redes sociais, site e plataformas de distribuição, como é o caso do Spotify, com o Podcast 100% em inglês sobre a Amazônia. Durante este curto período, as reportagens já conquistaram premiações nacionais e locais. É vencedora do prêmio nacional Valdimir Herzog de Direitos Humanos, um dos mais importantes do país. E, esta semana, reportagem do projeto foi vencedora nas categorias jornal impresso e fotografia (duas das cinco categorias) no Prêmio Hamilton Pinheiro de Jornalismo, promovido pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral).

Foto da capa vencedora do prêmio Vladimir Herzog (Tarso Sarraf / O Liberal)

Nova fase

De acordo com Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, a nova plataforma de conteúdos irá abrigar diferentes formatos, será implementada em fases e servirá como um “hub” que vai distribuir informação e conhecimento sobre a Amazônia em diferentes canais, conectando públicos diversos. Além de site específico, o Liberal Amazon terá perfil e página própria em redes sociais, podcast semanal, reportagens especiais, newsletter, lives e vídeos, além de outras novidades que estão sendo trabalhadas, com foco no leitor, na audiência e que tem despertado interesse do mercado.

• Ouça os podcasts do Liberal Amazon em Inglês

“Estamos trabalhando em conjunto com diferentes setores, unindo a redação com a tecnologia e os novos projetos. A estratégia é levar conteúdo da Amazônia para o mundo todo. Sabemos que o termo "Amazônia" é um dos mais procurados em sistemas e sites de busca. A gente entende que essa procura precisa ser alimentada com conteúdo e informações da região por quem faz e vive a Amazônia. E tudo isso pode ser feito através de uma série de plataformas específicas, projetos diferenciados. Vamos então deslocar conteúdo da Amazônia para o mundo todo, com a qualidade e credibilidade do grupo Liberal. É que estamos trabalhando e teremos muito em breve, com essa nova fase do Liberal Amazon”, destaca.

Para esse trabalho, serão aprofundadas parcerias e trabalho de tecnologia, que permitirá que o site do Liberal Amazon possa ser mais facilmente encontrado em consultado quando for acessado por outros países além do Brasil. “Existe um trabalho de tecnologia sendo desenvolvido nesse sentido, assim como de conteúdo e visual, com novo layout, tecnologia... também estamos estreitando relacionamento com grandes corporações de mídia e veículos de imprensa globais, que tem interesse em noticiário da região. Isso tudo é bastante motivador e é um trabalho bem entrosado que estamos fazendo com várias frentes e áreas”, destaca Rafael Silveira, head de estratégia digital do Grupo Liberal.

Liberal Amazon Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Sidney Oliveira / O Liberal Foto: Willian Meira / MMFDH Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Divulgação / Apex Brasil

Para ele, existe uma demanda global, em diferentes setores da sociedade, sobre a Amazônia. “E nós estamos aqui no centro disso tudo. Felizmente estamos inseridos numa vanguarda tecnológica que nos permite fazer projetos com instituições internacionais como Meta (Facebook e Instagram) e ANJ. Também estamos, por outro lado, com números de liderança de audiência. Esses e outros fatores nos credencia a ser porta-voz sobre a Amazônia para todo esse ecossistema que demanda informação sobre a região. Isso tem muito a ver com a origem do Liberal, com a história de credibilidade e profissionalismo e dentro de um contexto atual, que permite acelerar ainda mais tudo isso e quebrar barreiras e abrir novos horizontes", destaca.