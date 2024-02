Zhanle Pan quebra o recorde mundial dos 100m livre de natação

Neste domingo (11), o chinês Zhanle Pan quebou o recorde mundial dos 100m livre de natação durante o primeiro dia do Campeonato Mundial de esportes aquáticos, em Doha, no Catar. Com a marca de 46s80 na abertura do revezamento 4x100m livre, o jovem de 19 anos se torna o mais rápido da história da prova mais nobre da natação masculina. Ele superou o romeno David Popovici, em 2022, que havia cravado 46s86.

Dessa maneira, Cesar Cielo, agora, tem o terceiro melhor da história. Ele anotou 46s91 em 2009, quando foi campeão mundial, e sustentou o recorde até o ano passado, quando o romano David Popovici fez 46s86.

No primeiro dia de finais da natação, o Brasil ficou perto do pódio. Nos 400m livre feminino, Maria Fernanda Costa bateu o recorde sul-americano e ficou em quarto lugar, a menos de um segundo do bronze. Na mesma prova, Gabi Roncatto ficou em quinto. No masculino, Guilherme Costa foi quarto colocado.