Yago Dora vence etapa de Trestles da Liga Mundial de surfe e é vice-líder do ranking mundial

O brasileiro Yago Dora conquistou neste sábado o título da etapa de Trestles, na Califórnia, da Liga Mundial de surfe. Ele foi dominante na final contra o japonês Kanoa Igarashi e venceu por 17,90 contra 16,07. Com a vitória na Califórnia, Dora garantiu a vice-liderança no ranking mundial, atrás apenas do sul-africano Jordy Smith. Se perdesse, Igarashi tomaria seu lugar.

Foi a segunda vitória de Yago Dora na atual temporada, após a conquista em Portugal, em março. Dora liderou a disputa com o rival japonês desde o início da final. Conseguiu 9.53 em sua primeira onda, contra 7.33 do adversário. A segunda melhor performance do brasileiro (8.37), que entrou na composição da nota final, foi superior à maior nota de Igarashi (8.30 e 7.77).

Yago Dora tem 29 anos e nasceu em Curitiba. Ele foi incentivado a praticar o surfe pelo pai, Leandro Dora, quando a família se mudou para Florianópolis, onde vive até hoje.

Kanoa Igarashi é um velho conhecido dos brasileiros. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, ele foi algoz de Gabriel Medina com uma nota polêmica e terminou com a medalha de prata. Na Olimpíada de Paris-2024, Medina deu o troco e deixou o japonês pelo caminho.

O Brasil tem dois representantes no top 5 do ranking mundial: Dora e Italo Ferreira, que está em quarto lugar. Apenas os cinco primeiros se classificam para o Finals da Liga Mundial, que acontece em setembro, em Fiji. A próxima etapa, a nona de 11 do circuito regular, acontece de 21 a 29 de junho em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde Dora foi campeão em 2023.