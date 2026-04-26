Xavi coloca Neymar como o mais próximo de Messi que viu jogar: ‘Não vi nenhum tão parecido’ Companheiro de ambos, Xavi lembrou o impacto imediato de Neymar nos primeiros treinos após a chegada ao Barça Estadão Conteúdo 26.04.26 10h16 Xavi marcou época no Barcelona (Adalberto Estevez/EFE) Ídolo do Barcelona, o ex-meia Xavi afirmou que Neymar foi o jogador que mais se aproximou de Lionel Messi dentro de campo, especialmente no início da passagem do brasileiro pelo clube catalão. Companheiro de ambos, Xavi lembrou o impacto imediato de Neymar nos primeiros treinos após a chegada, em 2013, ainda vindo do Santos. Segundo ele, o nível apresentado naquele momento o colocou em um patamar raro de comparação. "O que vi do Neymar durante sua primeira semana conosco foi o mais próximo que ele chegou do Messi. Não vi nenhum jogador tão parecido com o Messi quanto o Neymar era quando chegou ao Barça aos 21 anos", disse Xavi, em entrevista à Romário TV. Já como treinador do Barcelona, entre 2022 e 2024, Xavi revelou que tentou o retorno do atacante, mas esbarrou na realidade financeira do clube e a negociação não avançou. Ao falar de Messi, Xavi destacou a combinação de qualidades do argentino e a constância ao longo dos anos em que dividiram o vestiário. "Espero estar enganado porque gostaria que melhorassem o Messi, mas não acho que isso vá acontecer. Convivi com o Leo todos os dias durante 15 anos, e ele era o melhor em tudo: técnica, físico, compreensão do jogo, cabeceio, seu pé mais fraco, sua mentalidade.", disse. "Ele é um animal competitivo. Imbatível. Quando você lhe dava a bola, ele melhorava tudo e te fazia jogar melhor. Eu era um passador. Ele era de outro planeta.", afirmou Xavi. O espanhol também comentou sobre Ronaldinho e afirmou que ele teve papel decisivo em uma virada de chave do clube no início dos anos 2000. "Ronaldinho mudou a história do Barcelona. Era um Barcelona triste, uma época perdedora, e o Ronaldinho com sua magia, seu carisma, nos levou ao sucesso. Esses dois anos de Ronaldinho... para mim, está um ponto acima de Neymar. O Ronaldinho naqueles dois anos foi espetacular." Sem clube desde que deixou o comando do Barcelona, Xavi soma uma carreira vitoriosa dentro de campo. Como jogador, conquistou múltiplos títulos pelo clube e foi peça central na geração da seleção espanhola campeã do mundo em 2010 e bicampeã da Eurocopa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Xavi Neymar Messi Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08