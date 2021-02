Willian é vítima de racismo em rede social e desabafa: 'Algo precisa mudar'

O atacante Willian, do Arsenal, foi vítima de racismo em suas redes sociais nesta sexta-feira. Criticado pelos torcedores dos Gunners pela fase vivida dentro de campo, o jogador relatou as injúrias sofridas em sua conta no Instagram, onde foi chamado de "macaco" por três pessoas diferentes.

Willian compartilhou fotos com as mensagens que recebeu, e em todas o jogador brasileiro é chamado de "macaco". Um deles disse para o atacante "voltar para a selva". Um dos agressores também mandou mensagem com emojis de macaco e banana e disse: "vai se f..., macaco".

Indignado, Willian fez apenas um curto pronunciamento lamentando o ocorrido, mas pedindo providência.

- Algo precisa mudar. A luta contra o racismo continua - disse o jogador.

Willian em ação pelo Arsenal (Foto: IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP)

O Arsenal se pronunciou pelo ocorrido, em comunicado divulgado pela imprensa britânica, e disse que nas redes sociais existe "um mundo online envenenado por palavras odiosas, racistas e discriminatórias".

- Este é outro exemplo deprimente do que infelizmente está acontecendo com nossos jogadores e com muitos outros regularmente. A rede social é uma das maneiras pelas quais nossos torcedores em todo o mundo podem se sentir mais próximos do clube e dos jogadores, mas no futebol e em outros lugares, vimos um mundo online envenenado por palavras odiosas, racistas e discriminatórias - disse o clube.