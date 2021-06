Wellington Paulista sobe mais um degrau no ranking dos maiores artilheiros da história do Brasileiro

Aos 38 anos de idade, Wellington Paulista segue mostrando que ainda tem muita lenha para queimar no futebol. Neste domingo, o centroavante marcou o gol único do Fortaleza na vitória sobre o Sport, que colocou a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro 2021. Esse foi o 2º tento do jogador em apenas três jogos nesta edição da competição.

Presente em 17 das últimas 18 disputas de Série A - só não atuou em 2007, quando defendeu o Alavés, da Espanha -, Wellington é um dos maiores artilheiros da história do campeonato. O gol deste fim de semana foi O de número 105 do atacante, que agora divide a 13ª posição no ranking geral com Alecsandro. Faltam apenas mais três para WP9 empatar com Paulo Baier, o 12º colocado, e mais 11 para entrar no top 10, igualando Luís Fabiano.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

1º - Roberto Dinamite - 190 gols

2º - Romário - 154 gols

3º - Edmundo - 153 gols

4º - Fred - 152 gols

5º - Zico - 135 gols

6º - Túlio - 129 gols

7º - Serginho Chulapa - 127 gols

8º - Washington - 126 gols

9º - Diego Souza - 120 gols

10º - Luís Fabiano - 116 gols

11º - Dadá Maravilha - 113 gols

12º - Paulo Baier - 108 gols

13º - Alecsandro - 105 gols

14º - Wellington Paulista - 105 gols

15º - Kléber Pereira - 102 gols