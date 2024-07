Wellington e Juan, do São Paulo, se transferirão para o Southampton em janeiro

O lateral-esquerdo Wellington e o atacante Juan, ambos do São Paulo, se transferirão ao Southampton em janeiro, após assinarem acordos de pré-contrato com o time do sul da Inglaterra, informou o clube recentemente promovido à primeira divisão inglesa nesta sexta-feira (26/7).

Wellington, de 23 anos, estreou no time principal do São Paulo em 2020 e já disputou 150 partidas pelo clube. Ele também representou a seleção sub-23 do Brasil.

Juan, de 22 anos, representou as equipes sub-17 e sub-18 do Brasil e fez 80 jogos pelo São Paulo.

A dupla se juntará ao Southampton ao término de seus contratos com o São Paulo.

VEJA MAIS