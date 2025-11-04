Vitor Roque jogava videogame na hora da convocação e admite surpresa com chamado de Ancelotti Estadão Conteúdo 04.11.25 13h59 Em grande fase no Palmeiras, Vitor Roque foi um das novidades anunciadas por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira para os amistosos contra Senegal e Tunísia na Europa, dias 15 e 18, respectivamente. O atacante do Palmeiras comemorou o chamado inesperado e agradeceu ao clube pela oportunidade de defender o País após dois anos da única convocação. O centroavante palmeirense foi peça-chave para a arrancada da equipe rumo à liderança do Brasileirão e também colaborou na campanha que levou o time até a decisão da Libertadores, diante do Flamengo, no dia 29, em Lima. Mesmo assim, revelou eu foi pego de surpreso com a lembrança de Ancelotti. "Estou muito feliz, sempre é um sonho servir à seleção brasileira. Na verdade, eu não esperava, por mais que eu viesse fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava", admitiu. Desde 2023, quando ainda estava no Atheltico-PR, que ele não era convocado. "Fico muito feliz e é um orgulho representar a seleção. Minha família também está feliz, é um sonho realizado e agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades", frisou o camisa 9, autor de 17 gols no Palmeiras. O camisa 9 mostrou enorme gratidão ao clube paulista. "Eu sempre falo que futebol é muito rápido. Há seis meses nada estava dando certo e, hoje, graças a Deus, estou muito feliz. O Palmeiras me ajudou de u jeito fora do normal, retomei o meu futebol, que eu sempre jogava. As coisas estão fluindo, que é o mais importante." Vitor Roque revelou que na hora da convocação estava jogando videogame com o zagueiro Benedetti, um dos tantos amigos do Palmeiras. O Palmeiras iniciou na manhã desta terça a preparação para o clássico com o Santos, quinta-feira, pelo Brasileirão. O atacante participar´á do jogo normalmente, mas por causa da seleção brasileira, desfalcará o time também contra o Santos, dia 15, em jogo adiado do primeiro turno. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Palmeiras Vitor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C 04.11.25 17h50 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 FUTEBOL Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada 04.11.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES jogo de '6 pontos' Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B. 04.11.25 22h02 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48