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Vini Jr não se assusta com protagonismo e vê cobrança por Neymar como normal: 'Um dos melhores'

Estadão Conteúdo

Novamente em grande fase no Real Madrid e um dos grandes nomes do setor ofensivo da seleção brasileira para o amistoso contra a França, o atacante Vini Jr esbanjou maturidade na coletiva desta quarta-feira em Orlando, nos Estados Unidos. O atleta disse estar pronto para as cobranças e não se assusta com a condição de protagonista.

"Não ligo para o que as pessoas falam. Tenho que estar preparado para a Copa do Mundo e tenho de estar bem para a convocação. Os dois jogos vão ser importantes para nossa preparação. A minha fase é boa, tenho feito gols. Estou mais feliz. Tudo o que eu faço no Real Madrid quero fazer na seleção. Quero dar muito orgulho para o nosso país e nossa nação", afirmou o atacante revelado pelo Flamengo.

Na coletiva, o jogador foi questionado sobre a pressão pela ida de Neymar à Copa do Mundo. O atacante não tem conseguido ter sequência pelos seguidos problemas físicos e ainda não foi convocado pelo treinador Carlo Ancelotti desde que ele assumiu a seleção. Sobre este aspecto, Vini não vê a questão como problema para o grupo.

"Cobrança pelo Ney é normal. É um dos meu ídolos. Ele está fazendo o possível para estar bem. Nós jogadores sabemos que queremos jogar com os melhores e o Ney é um dos melhores para a gente", afirmou Vini que exaltou também outros jogadores.

"Imagino que todos queiram que eu seja protagonista. Estou preparado para todos os desafios. Já joguei uma Copa e não quero voltar a perder. Tenho trabalhado muito em casa. Mas também temos outros nomes. Tem o Raphinha, o João Pedro, o Estevâo, Endrick. O protagonista pode ser de cada um. Claro que quero fazer gols, mas não quero ser o artilheiro, mas ajudar a equipe e ser campeão", disse Vini.

Apesar de citar companheiros como destaques da Europa, Vini não colocou a seleção brasileira como favorita. No entanto, ele garantiu que o Brasil tem todas as condições de dar a volta por cima nesta Copa do Mundo.

"O Brasil não é o favorito pelos resultados que tivemos nas eliminatórias, mas o peso da camisa é grande. Depois que o Ancelotti chegou, temos uma ideia de jogo. Ele nos tirou a responsabilidade. Com as peças que temos, vamos tentar de tudo para fazer o melhor. Chegar na Copa com tranquilidade e paciência para fazer o melhor", afirmou o atacante.

Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), em Boston. Depois, no dia 31, em Orlando, a equipe liderada por Carlo Ancelotti volta a campo para encarar a Croácia pelo segundo compromisso da Data Fifa.

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