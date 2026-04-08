'Vini Jr. é horrível', diz ex-jogador do Real Madrid e seleção holandesa O ex-meia Rafael Van der Vaart, que defendeu o Real Madrid e a seleção holandesa, não poupou palavras ao analisar o desempenho do atacante Estadão Conteúdo 08.04.26 10h52 Vinicius Júnior se tornou alvo de questionamentos após a derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Bayern. O jogo de ida das quartas de final da Champions League aconteceu no Santiago Bernabéu. O atacante brasileiro desperdiçou uma oportunidade clara de gol frente a frente com o goleiro Neuer. Sua atuação não conseguiu desequilibrar o confronto, levantando dúvidas sobre seu desempenho em campo. A performance abaixo do esperado provocou reações negativas tanto no campo quanto fora dele. Parte da torcida presente no estádio chegou a vaiar o camisa 7. Críticas também surgiram de outros países. Ex-jogador do Real Madrid critica Vini Jr. O ex-meia Rafael Van der Vaart, com passagens pelo Real Madrid e pela seleção holandesa, criticou o desempenho do atacante. Em entrevista à emissora Ziggo, ele analisou a atuação de Vinicius Júnior. O holandês aprofundou sua análise, mencionando o comportamento do brasileiro em campo como um ponto de incômodo. Van der Vaart descreveu a conduta do jogador. Ele afirmou que, ao levar um pequeno empurrão, Vinicius Júnior se joga na esperança de um cartão vermelho para o adversário. Em seguida, o jogador se levanta como se nada tivesse acontecido, o que o "entristece". Outros resultados da Champions League No embate entre Bayern e Real Madrid, o time alemão obteve vantagem com gols de Gnabry e Kane. Mbappé descontou para a equipe espanhola, resultando em um placar de 2 a 1. No mesmo dia, o Arsenal venceu o Sporting por 1 a 0 em Portugal. O gol de Havertz nos acréscimos garantiu um passo importante para o time inglês rumo à semifinal da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Real Madrid Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC 08.04.26 11h57 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 mais esportes Incêndio atinge cobertura do Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro Fogo foi controlado no início da manhã desta quarta-feira (8) 08.04.26 9h31 COPA NORTE Águia de Marabá vira sobre o Galvez, mantém 100% e dispara na liderança do Grupo B Equipe paraense busca reação no segundo tempo, vence por 3 a 2 e complica cenário dos concorrentes na Copa Norte 07.04.26 21h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 mais esportes Incêndio atinge cobertura do Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro Fogo foi controlado no início da manhã desta quarta-feira (8) 08.04.26 9h31 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44