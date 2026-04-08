'Vini Jr. é horrível', diz ex-jogador do Real Madrid e seleção holandesa

Vinicius Júnior se tornou alvo de questionamentos após a derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Bayern. O jogo de ida das quartas de final da Champions League aconteceu no Santiago Bernabéu.

O atacante brasileiro desperdiçou uma oportunidade clara de gol frente a frente com o goleiro Neuer. Sua atuação não conseguiu desequilibrar o confronto, levantando dúvidas sobre seu desempenho em campo.

A performance abaixo do esperado provocou reações negativas tanto no campo quanto fora dele. Parte da torcida presente no estádio chegou a vaiar o camisa 7. Críticas também surgiram de outros países.

Ex-jogador do Real Madrid critica Vini Jr.

O ex-meia Rafael Van der Vaart, com passagens pelo Real Madrid e pela seleção holandesa, criticou o desempenho do atacante. Em entrevista à emissora Ziggo, ele analisou a atuação de Vinicius Júnior.

O holandês aprofundou sua análise, mencionando o comportamento do brasileiro em campo como um ponto de incômodo. Van der Vaart descreveu a conduta do jogador.

Ele afirmou que, ao levar um pequeno empurrão, Vinicius Júnior se joga na esperança de um cartão vermelho para o adversário. Em seguida, o jogador se levanta como se nada tivesse acontecido, o que o "entristece".

Outros resultados da Champions League

No embate entre Bayern e Real Madrid, o time alemão obteve vantagem com gols de Gnabry e Kane. Mbappé descontou para a equipe espanhola, resultando em um placar de 2 a 1.

No mesmo dia, o Arsenal venceu o Sporting por 1 a 0 em Portugal. O gol de Havertz nos acréscimos garantiu um passo importante para o time inglês rumo à semifinal da competição.