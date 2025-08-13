Venus Williams recebe wild card de simples para disputar o US Open aos 45 anos Estadão Conteúdo 13.08.25 13h18 Venus Williams retornará ao Grand Slam de tênis no US Open após dois anos de ausência. Nesta quarta-feira, ela recebeu um convite de wild card para competir em Flushing Meadows e será a mais velha participante de simples no torneio desde que Renee Richards completou 47 anos em 1981, de acordo com a Federação Internacional de Tênis. Ela já havia recebido um wild card da Associação de Tênis dos EUA para a competição de duplas mistas da próxima semana. As partidas de simples começam em Nova Yorque, em 24 de agosto. A ex-número um do mundo é dona de sete grandes campeonatos de simples - incluindo o US Open em 2000 e 2001 - além de outros 14 em duplas femininas, todos vencidos com sua irmã mais nova, Serena, além de dois em duplas mistas. Serena se aposentou com 23 troféus de Grand Slam de simples. A Williams mais velha participou de um torneio de Grand Slam pela última vez no US Open dos EUA de 2023, perdendo na primeira rodada e não vence uma partida de simples lá desde 2019. Ao voltar ao circuito recentemente em julho, em Washington, para sua primeira partida em 16 meses, um repórter a questionou se este retorno poderia indicar uma retomada na carreira. "Estou aqui apenas por enquanto, e quem sabe? Talvez haja mais... Mas, no momento, estou focada apenas nisso. Não jogo há um ano. Não há dúvida de que posso jogar tênis, mas, obviamente, voltando a jogar, leva tempo para pegar o ritmo. Definitivamente, sinto que jogarei bem. Continuo a mesma jogadora. Sou uma grande rebatedora. Eu bato forte. Esta é a minha marca." No ano passado, Williams passou por uma cirurgia para remover miomas uterinos e perdeu a maior parte da temporada. Em Washington, em julho deste ano, ela competiu pela primeira vez desde março de 2024 no Miami Open e se tornou a mulher mais velha a vencer uma partida de simples em nível de torneio desde que Martina Navratilova tinha 47 anos em Wimbledon, em 2004 (a veterana tenista também venceu uma partida de duplas no DC Open). Na semana passada, a competidora também também entrou no torneio de Cincinnati por meio de um wild card, mas acabou sendo eliminada na primeira rodada de simples. Em Nova Yorque, ela jogará o torneio de duplas mistas de 19 a 20 de agosto com Reilly Opelka, uma compatriota de 27 anos que costumava estar entre as 20 melhores do ranking. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Vênus Williams wild card US Open COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 FUTEBOL PARAENSE Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias 14.08.25 15h57 Futebol Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) 14.08.25 15h56 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56