Vasseur admite que subestimou desafio de adaptação de Hamilton na Ferrari: 'Grande mudança' A mudança exigiu adaptação não apenas ao carro, mas a toda uma nova cultura de trabalho Estadão Conteúdo 11.08.25 15h53 Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, fez uma avaliação sincera sobre o começo de temporada de Lewis Hamilton na equipe vermelha. Segundo ele, o piloto enfrentou um desafio maior do que o esperado ao trocar a Mercedes, onde ficou por 12 anos, pela Ferrari, uma mudança que exigiu adaptação não apenas ao carro, mas a toda uma nova cultura de trabalho. "Foi uma mudança enorme para o Lewis em termos de cultura, de pessoas ao redor dele, em termos de software, em termos de carro, em termos de qualquer tópico. Foi uma grande mudança que talvez tenhamos subestimado, Lewis e eu", disse Vasseur, ressaltando que nas últimas quatro ou cinco corridas Hamilton voltou a apresentar ritmo competitivo. O dirigente frisou que a Ferrari está alinhada em torno de um objetivo claro: a conquista do título mundial. "Todos na empresa estão convencidos de que podemos atingi-lo, que podemos alcançar, e que estamos indo na mesma direção", afirmou, demonstrando confiança no projeto da equipe. Apesar de reconhecer avanços, Vasseur destacou que a equipe ainda precisa de tempo para ajustar detalhes e fortalecer a performance. Ele vê no regulamento técnico previsto para 2026 uma oportunidade para a Ferrari dar o passo decisivo na busca pelo título. "Não é segredo que a Ferrari quer ganhar de novo, mas temos um objetivo muito claro. Demos um passo à frente decente em tudo, mas agora precisamos de um pouco mais de tempo para ajeitar tudo, e o desafio de 2026 é uma boa oportunidade", completou o francês. Na atual temporada da Fórmula 1, Hamilton ocupa a sexta posição com 109 pontos, bastante distante do líder Oscar Piastri, que soma 284 pontos com a McLaren. O desempenho do piloto, que está em seu primeiro ano na Ferrari, ainda não correspondeu às expectativas geradas pela sua contratação. A próxima etapa do Mundial será no dia 31 de agosto, às 10h, com o Grande Prêmio da Holanda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari Lewis Hamilton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00