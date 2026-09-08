Vasco usa time misto, empata sem gols com Santa Fe e volta forte para decidir em São Januário Estadão Conteúdo 08.09.26 21h36 O Vasco arrancou um importante empate na ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, no El Campín, poupou alguns titulares e o time mesclado deu conta do recado ao garantir o 0 a 0 diante do Santa Fe-COL, deixando o panorama aberto para a volta e dependendo apenas de si para avançar. Por conta do desgaste, Cuesta, Andrés Gómez e Adson sequer viajaram. O treinador ainda contou com as ausências de Thiago Mendes, suspenso, e de Colídio. Mesmo com o time alternativo, o Vasco conseguiu criar chances para sair com um resultado positivo e também contou com Léo Jardim, que brilhou na reta final para garantir a igualdade no placar. Com o resultado, os cariocas agora jogam por uma vitória simples para se garantirem nas semifinais da competição continental. O próximo encontro será em São Januário, na próxima terça-feira (15), às 19h. Em caso de novo empate, a decisão irá para as penalidades. O jogo começou favorável ao Santa Fe, que conseguiu ir às redes aos sete minutos em cabeçada de Scarpeta, mas o impedimento já havia sido marcado. Em seguida, o Vasco assustou quando Léo Jardim bateu falta ainda da defesa, a bola quicou e quase surpreendeu Asprilla. O goleiro voltou a salvar, logo depois, em testada de Spinelli. A partida seguiu bastante movimentada pelos dois lados, porém sem criatividade de ambos. Os cariocas tiveram boas investidas e optaram por apostar nos contra-ataques, enquanto os colombianos buscaram a imposição dentro de seus domínios, contudo os times não mostraram a pontaria calibrada o suficiente para tirar o placar do zero. Na volta do intervalo, Vasco e Santa Fe optaram pela manutenção das escalações iniciais. Os donos da casa, apoiados pela torcida, tiveram a primeira boa chance: Palacios construiu jogada pela direita e cruzou para Rodallega, livre, cabecear por cima do gol. Os visitantes, por sua vez, levaram perigo quando Spinelli fez lance individual e finalizou em cima do arqueiro adversário. Pouco depois, Fagúndez recebeu de Jhojan Torres, aproveitou erro de Saldivia e chutou forte no travessão. Vieram, assim, mudanças para dar um novo panorama ao confronto, no entanto as equipes foram falhas nas finalizações e pouco criativas. No fim, entretanto, Léo Jardim salvou os cariocas em cabeçadas de Fagúndez e Rodallega, mantendo o marcador zerado até o apito final. FICHA TÉCNICA SANTA FE-COL 0 x 0 VASCO SANTA FE-COL - Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta e Christian Mafla (Jeison Angulo); Jhojan Torres e Dani Torres (Zapata); Jáder Obrian (Bustos), Franco Fagúndez (Lovera) e Emerson Rivaldo; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Paulo Henrique); Barros, Ramon Rique (Tchê Tchê) e Rojas (Santiago Sosa); Marino, Spinelli (Bruno Duarte) e Nuno Moreira (David). Técnico: Pedro Emanuel. CARTÕES AMARELOS - Emmanuel Olivera, Jeison Angulo e Jhojan Torres (Santa Fe); Spinelli, Saldivia e Marino (Vasco). ÁRBITRO - Darío Herrera (ARG). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - El Campín, em Bogotá (COL). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Vasco Santa Fe COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. 08.09.26 16h31 Futebol Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 08.09.26 15h52 Futebol Uma noite de frustração para os bicolores 08.09.26 14h37 Futebol AMECEL Concorre a R$ 25 mil em Equipamentos no Concurso UFC Ultimate Gym Upgrade 08.09.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mudou Paysandu x Inter de Limeira será na Curuzu; saiba os detalhes A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo diretor de futebol do clube, Alberto Maia 08.09.26 20h27 São Paulo desanda no 2º tempo e perde para o Boca Juniors com gol de ex-atacante do Palmeiras 08.09.26 23h47 Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14