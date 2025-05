Vasco anuncia demissão do diretor executivo de futebol, Marcelo Sant'Ana

Um dia após a derrota para o Vitória, o Vasco anunciou na noite deste domingo a demissão do diretor executivo de futebol do clube, Marcelo Sant'Ana. O time cruzmaltino não explicou o motivo da saída do dirigente.

"O Vasco da Gama informa o encerramento do vínculo contratual do Diretor Executivo de Futebol, Marcelo Sant'Ana. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus futuros desafios", informou o Vasco, em comunicado.

A direção do clube explicou as funções do departamento de futebol serão acumuladas pelo CEO Carlos Amodeo. "As atividades burocráticas do Departamento de Futebol ficarão, temporariamente, sob a responsabilidade do CEO, Carlos Amodeo, que acumulará tais atribuições", complementou o clube.

A demissão acontece apenas dois dias após a oficialização da contratação do técnico Fernando Diniz. Na prática, a saída de Sant'Ana deve dar maior poder ao novo treinador, que ainda não estreou, na reformulação do elenco vascaíno, principalmente na janela de transferências do meio do ano.

Diniz chega ao clube para dar novo ânimo ao time, abalado com as dificuldades enfrentadas desde o início do ano. O Vasco vem de três derrotas seguidas, por diferentes competições. E não vence há um mês, desde o triunfo sobre o combalido Sport, lanterna do Brasileirão - foram oito jogos consecutivos sem vitória.

A estreia de Diniz está marcada para a terça-feira, quando o Vasco enfrentará o Lanús, fora de casa, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time carioca é o segundo colocado do Grupo G.