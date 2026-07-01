'Vai pra casa e para de jogar essa m... de esporte': Bia Haddad desabafa em derrota em Wimbledon resultado ampliou a sequência negativa de Bia Haddad, que deve despencar no ranking da WTA. Foi a sétima derrota consecutiva da brasileira na temporada Estadão Conteúdo 01.07.26 12h06 Atravessando momento ruim na carreira, Beatriz Haddad Maia esbravejou consigo mesma durante a derrota para Maria Timofeeva, do Uzbequistão, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), na estreia de Wimbledon. O forte desabafo da brasileira ocorreu logo depois de a adversária devolver o saque com um backhand indefensável. "Por favor, vai para sua casa e para de jogar essa m... desse esporte", diz Bia Haddad a si mesma, em português, enquanto tentava confirmar o game. O momento pôde ser ouvido cena durante a transmissão da partida pela ESPN. A emissora chegou a publicar um vídeo do desabafo em suas redes sociais, mas retirou do ar posteriormente. O resultado ampliou a sequência negativa de Bia Haddad, que deve despencar no ranking da WTA. Foi a sétima derrota consecutiva da brasileira na temporada. No total, ela soma 18 resultados negativos e apenas quatro vitórias no ano, sendo uma delas na estreia do qualifying de Doha, no Catar, em fevereiro, contra uma adversária sem ranking. Sua última vitória aconteceu no fim de abril, durante o WTA 125 de La Bisbal, na Espanha. Desde então, foi eliminada nas quartas de final daquele torneio e, na sequência, caiu logo em sua estreia em Roma, Clarins, Estrasburgo, Roland Garros, Queens, Figueira da Foz e agora Wimbledon. Antes da estreia no Grand Slam britânico, Bia Haddad ocupava a posição 134 do ranking. Como defendia os pontos obtidos pela campanha até a segunda rodada de Wimbledon em 2025, a brasileira tende a perder posições e pode deixar o grupo das 150 melhores tenistas do circuito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Wimbledon Bia Haddad desabafo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CORRIDA DO SAL Corrida do Sal: confira a camisa e medalha oficial da 17ª edição com foco no desempenho dos atletas 17ª Corrida do Sal acontece em Salinópolis com percursos de 3 km e 7 km na Orla do Maçarico 01.07.26 12h39 futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 FUTEBOL Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé 01.07.26 11h58 futebol Autor de gols do acesso do Remo, João Pedro se despede do time após rescisão: 'Nada é para sempre' Sem espaço na equipe, contrato do jogador com o clube azulino foi rescindido 01.07.26 10h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 futebol Remo confirma contratação de meia para a sequência da temporada Edson Fernando estava na Ucrânia e é o primeiro reforço anunciado pelo Leão Azul para o segundo semestre 01.07.26 9h16 VÔLEI VNL Feminina 2026: veja datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na 3ª semana Vice-líder da Liga das Nações, a Seleção Brasileira enfrenta Japão, Polônia, Tailândia e Estados Unidos na última semana da fase classificatória 01.07.26 9h37 MAIS ESPORTES Circuito Verão de Vôlei de Praia 2026 será realizado em Mosqueiro; saiba detalhes Competição promovida pela AVP.PA deve reunir cerca de 200 atletas de estados da Região Norte e distribuir mais de R$ 5 mil em premiação. 01.07.26 10h29