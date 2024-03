Torcedores do Brighton são esfaqueados e roubados antes de jogo contra Roma, pela Liga Europa

Dois torcedores do Brighton, de 27 e 28 anos, foram atacados e roubados por um grupo de criminosos em Roma, capital da Itália, na madrugada desta quinta-feira (07), véspera de duelo com o clube local, pelas oitavas de final da Liga Europa.

De acordo com informações do jornal "La Repubblica" e "Sky Sports", os agressores esfaquearam as vítimas e levaram carteiras e documentos. O caso foi notificado às autoridades durante a madrugada, pelo proprietário de um restaurante que acolheu os torcedores feridos. As vítimas têm estado de saúde estável e sem complicação, até o momento.

O ocorrido está sendo investigado pela polícia italiana com auxílio de imagens das câmeras de segurança, para identificar os criminosos. Joey Thorpe, uma das vítimas, contou em entrevista à BBC, sobre o ataque.

“Estávamos voltando de um bar para casa, sem cantos e com roupas normais. Acabamos sendo atacados por trás por cerca de seis caras, com balaclavas, todos vestidos de preto e escondendo o rosto. Fui atingido algumas vezes na nuca e depois caí no chão. Você não deveria ir a um jogo de futebol e isso acontecer”, relatou o torcedor.

Aproximadamente 3.500 torcedores do Brighton viajaram à capital italiana para torcerem pelo clube inglês no duelo contra a Roma, pela ida das oitavas de final da Liga Europa. O clube inglês se manifestou por meio de uma nota publicada nas redes sociais, onde recomenda os torcedores a seguirem as instruções dadas pelas autoridades locais.

Roma recebe o Brighton nesta quinta-feira (07), no Olímpico de Roma, pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa, às 14h45 (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)