Torcedor cruza seis estados, dorme no carro e realiza sonho ao conhecer Marquinhos

Torcedor fanático do Paris Saint-Germain, Aly, natural da Guiné e morador de Nova Jersey, atravessou seis estados dos Estados Unidos para ficar perto do elenco em Atlanta, local onde a equipe estava concentrada na sexta-feira. Para encontrar seus ídolos, ele dirigiu por nove horas e dormiu no carro por três dias.

O sacrifício do torcedor foi recompensado quando conheceu Marquinhos. Em vídeo publicado pelo PSG, é possível ver a euforia do torcedor ao registrar uma selfie com o brasileiro. "Um mês atrás fomos campeões da Europa. Hoje estou aqui com o capitão. Estou vivendo um sonho", disse Aly, em entrevista ao PSG.

O torcedor contou que acompanha o PSG desde a infância, entre momentos de alegria e tristeza, chorou todas as lágrimas na final da Liga dos Campeões e agora foi recompensado: ficou próximo dos jogadores, ganhou a nova camisa do time e diversos autógrafos. "Estou vivendo um sonho, este clube é tudo para mim", disse Aly, emocionado.

O encontro aconteceu antes do duelo contra o Inter de Miami, marcado para domingo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Se avançar na competição, Aly poderá ganhar mais um presente: ver o PSG em Nova Jersey, estado onde mora.