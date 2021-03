Time do Rio anuncia a contratação de Cartolouco para a disputa do Carioca

O Resende, time que vai disputar a elite do futebol Carioca neste ano, anunciou por meio de suas redes sociais que o jornalista Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, é o último reforço da equipe, que vai contar com 32 atletas, para o torneio. O jornalista ex-Globo, que atualmente é youtuber e participou de 'A Fazenda 12', vai integrar a equipe e atuar, inclusive, recebendo salário.

A informação foi confirmada pelo LANCE! em contato com a assessoria do clube. Stabko, inclusive, já confirmou a informação via redes sociais. A comemoração do agora atleta foi compartilhada pelo perfil oficial do clube.

- Um sonho se realiza: vou disputar o Carioca de 2021 pelo Resende! - postou o jornalista nas redes sociais.