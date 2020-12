Time de Iniesta vence nos pênaltis e se classifica para a semifinal da Liga dos Campeões da Ásia

O Vissel Kobe, time japonês onde joga Andrés Iniesta, está classificado para as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta quinta-feira, após empatar em 1 a 1 com o Suwon Samsung Bluewings, da Coreia do Sul, a equipe da Terra do Sol Nascente conquistou a vaga ao vencer por 7 a 6 na disputa de pênaltis.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da Europa

placeholder

O time do Japão foi melhor na partida e teve o domínio no jogo, mas foi surpreendido no início. Os sul-coreanos abriram o placar aos seis minutos com Park após cruzamento de Ko. Aos 40 minutos, Kim foi expulso e Furuhashi bateu falta por baixo da barreira para empatar.

Iniesta, que começou o jogo no banco de reservas, entrou quando a partida já estava no fim da prorrogação, que terminou empatada sem gols. O ex-jogador do Barcelona foi o primeiro a cobrar pelos japoneses e não desperdiçou. Nas batidas alternadas, Jang isolou e Fujimoto classificou o Vissel Kobe.

Iniesta acertou cobrança de pênalti (Foto: KARIM JAAFAR / AFP)

JUNIOR NEGÃO BRILHA E ELIMINA TIME DE RENATO AUGUSTOO Beijing Gouan, onde joga o brasileiro Renato Augusto, também entrou em campo pelas quartas de final nesta quinta-feira. Os chineses, no entanto, perderam por 2 a 0 para o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e foram eliminados. O brasileiro Junior Negão, que foi revelado pelo Corinthians, marcou duas vezes e classificou sua equipe para encarar Iniesta e companhia.

Renato Augusto (de verde) e Junior Negão (de azul) foram personagens da partida (Foto: KARIM JAAFAR / AFP)

SEQUÊNCIAA semifinal entre Ulsan Hyundai e Vissel Kobe acontece no próximo domingo (13), às 7h (de Brasília). Quem vencer enfrenta o Persepolis, do Irã, que eliminou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, no dia 3 de outubro. A decisão ocorre no dia 19 de dezembro, às 9h (de Brasília).