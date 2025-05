Timberwolves aproveitam ausência de Curry, vencem Warriors e vão à final do Oeste na NBA

Pelo segundo ano consecutivo, o Minnesota Timberwolves vai disputar a final da Conferência Oeste da NBA. Na noite desta quarta-feira, o vice-campeão de 2024 aproveitou a ausência do astro Stephen Curry para vencer novamente o Golden State Warriors, desta vez por 121 a 110, em casa. O triunfo selou a vitória por 4 a 1 na série melhor de sete jogos. Em outro jogo da noite, o Boston Celtics bateu o New York Knicks e forçou a disputa da sexta partida da série.

Em Minneapolis, os Timberwolves confirmaram a grande virada sobre o favorito. Os Warriors abriram a série com vitória em jogo no qual Curry se machucou. O astro não entrou mais em quadra neste confronto e viu sua equipe perder rendimento a cada partida até a derrota final, nesta quarta.

Sem Curry, os Warriors foram comandados por Brandin Podziemski e Jonathan Kuminga, responsáveis por 28 e 26 pontos, respectivamente. Mais discreto, Jimmy Butler não passou dos 17 pontos e o brasileiro Gui Santos contribuiu com dois pontos e cinco rebotes nos 15 minutos em que esteve em quadra.

Do outro lado, os anfitriões contaram com 29 pontos e oito rebotes de Julius Randle. Anthony Edwards anotou um "double-double" de 22 pontos e 12 assistências, além de sete rebotes. Agora, os Timberwolves aguardam a definição do confronto entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder, melhor time da temporada regular. Os times fazem o sexto jogo da série nesta quarta, com vantagem para o Thunder, por 3 a 2.

A equipe de Minneapolis vai disputar sua segunda final consecutiva na Conferência Oeste. No ano passado, perdeu a decisão por 4 a 1 para o Dallas Mavericks, então liderado por Luka Doncic, atualmente no Los Angeles Lakers.

Na Conferência Oeste, o primeiro finalista é o Indiana Pacers. E o segundo sairá do confronto entre Celtics e Knicks, que parecia encaminhado em favor do time de Nova York até a noite desta quarta. Os Knicks abriram 3 a 1 e só precisavam de mais uma vitória para eliminar os atuais campeões.

Mas os Celtics, mesmo desfalcados de Jayson Tatum, esboçaram reação ao vencerem por 127 a 102, diante de sua torcida. Sem o astro, que pode ficar até um ano fora de quadra, o time de Boston contou com o brilho de Derrick White e seus 34 pontos - acertou sete bolas de três pontos. Pelos Knicks, o destaque foi Josh Hart, autor de 24 pontos.

Com a vitória, os Celtics reduziram a vantagem do adversário para 3 a 2 na série. Forçaram, assim, a disputa do sexto jogo, marcado para sexta-feira, na casa dos Knicks. O time de Nova York segue em busca de uma vitória para sacramentar a vitória.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 127 x 102 New York Knicks - Knicks lideram por 3 a 2 Minnesota Timberwolves 121 x 110 Golden State Warriors - Timberwolves fecham série por 4 a 1

Acompanhe o jogo desta quinta-feira:

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder