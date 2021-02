Tiger Woods sofre grave acidente de carro nos EUA e é hospitalizado

Nesta terça-feira, 23, o famoso jogador de golfe Tiger Woods, 45, sofreu um grave acidente de carro em perto do Rancho Palos Verdes, na California, nos Estados Unidos. O jogador foi retirado do carro por socorristas e teve múltiplas lesões nas pernas, segundo informou o agente de Tiger. Ele já foi hospitalizado e era o único dentro do veículo.

“Tiger Woods sofreu um acidente de carro esta manhã na Califórnia e sofreu vários ferimentos nas pernas. Ele está atualmente em cirurgia e agradecemos sua privacidade e apoio" - declarou Mark Steinberg, agente de Woods, em entrevista à TMZ.

Um policial disse à reportagem da ESPN dos Estados Unidos que o relatório inicial indicava a possibilidade de duas pernas quebradas e que os ferimentos não são considerados fatais.

Este não é o primeiro acidente de carro que o golfista sofreu. Em 2009, Tiger Woods bateu com a SUV perto da própria casa, na Florida. Em 2017, chegou a ser preso depois que policias o encontraram desmaiado ao volante. À época, ele declarou que havia tomado medicamentos prescritos horas antes, mas não imaginava os efeitos.

CONFIRA O COMUNICADO DA POLÍCIA

"Em 23 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 7h12, o LASD (Los Angeles Sheriff's Department) respondeu a uma colisão de tráfego de capotamento de um único veículo na fronteira de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes. O veículo estava viajando para o norte na Hawthorne Boulevard, na Blackhorse Road, quando caiu. O veículo teve grandes danos. O motorista e único ocupante foi identificado como o jogador de golfe Eldrick "Tiger" Woods. O senhor Woods foi liberado das ferragens com as "mandíbulas da vida" pelos bombeiros e paramédicos do Condado de Los Angeles. Em seguida, foi transportado de ambulância para um hospital local para tratar seus ferimentos."

CARREIRA

Tiger Woods é considerado por muitos, o melhor golfista de todos os tempos. É o segundo maior campeão da história de Majors (15), atrás apenas do americano Jack Nicklaus, que tem 18 títulos. Majors é o conjunto de torneios considerados os mais importantes do mundo.