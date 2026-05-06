Thunder se impõe e abre vantagem sobre Lakers na semifinal do Oeste; Pistons vencem Cavaliers Os atuais campeões chegaram a 5 a 0 nos playoffs, apesar da ausência do All-Star de 2025, Jalen Williams, devido a uma lesão Estadão Conteúdo 06.05.26 9h22 Shai brilhou em vitória do Thunder na NBA (Divulgação/OKC Thunder) Melhor time da Conferência Oeste na fase de classificação, o Oklahoma City Thunder abriu vantagem nos playoffs das semifinais ao derrotar o Los Angeles Lakers pelo placar de 108 a 90 na noite desta terça-feira, em partida realizada no Paycom Center. A vitória veio em jornada inspirada de Chet Holmgreen, que marcou 24 pontos e pegou ainda 12 rebotes. Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell contribuíram com 18 pontos cada para o Thunder pavimentando o caminho do triunfo diante de sua torcida. Os atuais campeões chegaram a 5 a 0 nos playoffs, apesar da ausência do All-Star de 2025, Jalen Williams, devido a uma lesão na coxa esquerda, pelo terceiro jogo consecutivo. No histórico do confronto, o Thunder teve um aproveitamento de 49,4% nos arremessos de quadra e converteu 13 de 30 tentativas de três pontos. Pelo lado dos Lakers, LeBron James bem que fez a sua parte ao anotar 27 pontos e terminar o confronto como o cestinha do duelo. Ao final da partida o astro de 41 anos reconheceu a superioridade do rival. "Jogamos contra a melhor defesa da NBA, e você precisa de jogadores em quadra o tempo todo que consigam atrair vários marcadores", afirmou LeBron que espera uma reação rápida para o próximo confronto. "Temos de fazer o nosso jogo para buscar a vitória", completou. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira e a partida será realizada novamente na casa do Oklahoma City Thunder. No outro jogo da semifinal, o Detroit Pistons derrotou o Cleveland Cavaliers pelo placar 111 a 101 em partida válida pela semifinal da Conferência Oeste. Com 23 pontos assinalados e sete assistências, Cade Cunningham comandou a sua equipe neste primeiro jogo da série de playoffs. As duas equipes também voltam a se encontrar nesta quinta-feira CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA Oklahoma City Thunder 108 x 90 Los Angeles Lakers Detroit Pistons 111 x 101 Cleveland Cavaliers ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA QUARTA-FEIRA New York Knicks x Philadelphia 76ers San Spurs x Minnesota TimberwolvesM Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Thunder Lakers Pistons Cavaliers semifinal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58