Thunder derrota o Lakers e fica próximo da final de conferência; Cleveland encosta na série

Fora de casa, o Oklahoma City Thunder derrotou o Los Angeles Lakers na noite deste sábado (09) e ficou mais próximo da final da Conferência Oeste na NBA. A equipe venceu a partida por 131 a 108 e abriu 3 a 0 de vantagem na série, precisando de apenas uma vitória para sacramentar a classificação.

Embora tenha feito um bom segundo tempo, os Lakers fizeram um duelo bem abaixo e ficaram atrás do placar em praticamente todo o confronto. O astro LeBron James até tentou ajudar com 19 pontos, seis rebotes e oito assistências. Assim como o japonês Rui Hachimura, cestinha da equipe com 21 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

Por outro lado, o grande destaque do embate foi o belga Ajay Mitchell, do Thunder, cestinha com 24 pontos, além de 10 assistências e quatro rebotes. Ele foi ajudado pelo canadense Shai Gilgeous-Alexander, que conseguiu 23 pontos, nove assistências, quatro rebotes e dois tocos.

A partida que pode sacramentar a classificação do Oklahoma ou forçar o quinto confronto acontece nesta segunda-feira (11), às 23h30, novamente na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

CLEVELAND DERROTA DETROIT E ENCOSTA NA SÉRIE Após duas derrotas na semifinal da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers conseguiu a primeira vitória e permanece vivo por uma vaga na decisão. A equipe entrou em quadra na noite deste sábado (09), na Rocket Arena, e derrotou o Detroit Pistons por 116 a 109, com grandes atuações de Donovan Mitchell e James Harden.

Em um duelo muito parelho, o primeiro quarto terminou com 32 a 30 no placar para o Cleveland. O segundo terminou novamente com vitória da equipe mandante, por 32 a 18. O Detroit deu o troco no terceiro e conseguiu diminuir a diferença, fechando em 33 a 19. No entanto, o Cavaliers fechou a contagem no último com 33 a 28.

O norte-americano Donovan Mitchell foi o cestinha da partida com 35 pontos, além de quatro assistências e 10 rebotes. Ele contou com auxílio do veterano James Harden, decisivo nos momentos finais da partida. O camisa 1 fez 19 pontos, sete assistências e dois rebotes.