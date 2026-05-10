Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Thunder derrota o Lakers e fica próximo da final de conferência; Cleveland encosta na série

Estadão Conteúdo

Fora de casa, o Oklahoma City Thunder derrotou o Los Angeles Lakers na noite deste sábado (09) e ficou mais próximo da final da Conferência Oeste na NBA. A equipe venceu a partida por 131 a 108 e abriu 3 a 0 de vantagem na série, precisando de apenas uma vitória para sacramentar a classificação.

Embora tenha feito um bom segundo tempo, os Lakers fizeram um duelo bem abaixo e ficaram atrás do placar em praticamente todo o confronto. O astro LeBron James até tentou ajudar com 19 pontos, seis rebotes e oito assistências. Assim como o japonês Rui Hachimura, cestinha da equipe com 21 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

Por outro lado, o grande destaque do embate foi o belga Ajay Mitchell, do Thunder, cestinha com 24 pontos, além de 10 assistências e quatro rebotes. Ele foi ajudado pelo canadense Shai Gilgeous-Alexander, que conseguiu 23 pontos, nove assistências, quatro rebotes e dois tocos.

A partida que pode sacramentar a classificação do Oklahoma ou forçar o quinto confronto acontece nesta segunda-feira (11), às 23h30, novamente na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

CLEVELAND DERROTA DETROIT E ENCOSTA NA SÉRIE Após duas derrotas na semifinal da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers conseguiu a primeira vitória e permanece vivo por uma vaga na decisão. A equipe entrou em quadra na noite deste sábado (09), na Rocket Arena, e derrotou o Detroit Pistons por 116 a 109, com grandes atuações de Donovan Mitchell e James Harden.

Em um duelo muito parelho, o primeiro quarto terminou com 32 a 30 no placar para o Cleveland. O segundo terminou novamente com vitória da equipe mandante, por 32 a 18. O Detroit deu o troco no terceiro e conseguiu diminuir a diferença, fechando em 33 a 19. No entanto, o Cavaliers fechou a contagem no último com 33 a 28.

O norte-americano Donovan Mitchell foi o cestinha da partida com 35 pontos, além de quatro assistências e 10 rebotes. Ele contou com auxílio do veterano James Harden, decisivo nos momentos finais da partida. O camisa 1 fez 19 pontos, sete assistências e dois rebotes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Thunder

Lakers
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MAIS ESPORTES

Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede

Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio

10.05.26 8h37

Futebol

Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento

Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas

10.05.26 8h00

Carlos Ferreira

Leão em jogo para o máximo das virtudes

10.05.26 7h00

ESPORTES

CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B

Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael

09.05.26 23h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A

Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão

10.05.26 8h00

Futebol

Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D

Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana

10.05.26 8h00

Futebol

Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido'

O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa.

10.05.26 8h00

Futebol

No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C

Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final

09.05.26 20h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda