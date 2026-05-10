Thunder derrota o Lakers e fica próximo da final de conferência; Cleveland encosta na série Estadão Conteúdo 10.05.26 10h41 Fora de casa, o Oklahoma City Thunder derrotou o Los Angeles Lakers na noite deste sábado (09) e ficou mais próximo da final da Conferência Oeste na NBA. A equipe venceu a partida por 131 a 108 e abriu 3 a 0 de vantagem na série, precisando de apenas uma vitória para sacramentar a classificação. Embora tenha feito um bom segundo tempo, os Lakers fizeram um duelo bem abaixo e ficaram atrás do placar em praticamente todo o confronto. O astro LeBron James até tentou ajudar com 19 pontos, seis rebotes e oito assistências. Assim como o japonês Rui Hachimura, cestinha da equipe com 21 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Por outro lado, o grande destaque do embate foi o belga Ajay Mitchell, do Thunder, cestinha com 24 pontos, além de 10 assistências e quatro rebotes. Ele foi ajudado pelo canadense Shai Gilgeous-Alexander, que conseguiu 23 pontos, nove assistências, quatro rebotes e dois tocos. A partida que pode sacramentar a classificação do Oklahoma ou forçar o quinto confronto acontece nesta segunda-feira (11), às 23h30, novamente na Crypto.com Arena, em Los Angeles. CLEVELAND DERROTA DETROIT E ENCOSTA NA SÉRIE Após duas derrotas na semifinal da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers conseguiu a primeira vitória e permanece vivo por uma vaga na decisão. A equipe entrou em quadra na noite deste sábado (09), na Rocket Arena, e derrotou o Detroit Pistons por 116 a 109, com grandes atuações de Donovan Mitchell e James Harden. Em um duelo muito parelho, o primeiro quarto terminou com 32 a 30 no placar para o Cleveland. O segundo terminou novamente com vitória da equipe mandante, por 32 a 18. O Detroit deu o troco no terceiro e conseguiu diminuir a diferença, fechando em 33 a 19. No entanto, o Cavaliers fechou a contagem no último com 33 a 28. O norte-americano Donovan Mitchell foi o cestinha da partida com 35 pontos, além de quatro assistências e 10 rebotes. Ele contou com auxílio do veterano James Harden, decisivo nos momentos finais da partida. O camisa 1 fez 19 pontos, sete assistências e dois rebotes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Thunder Lakers COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02