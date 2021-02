Temporada 2020 é classificada por ex-Paysandu como a melhor da sua carreira

Não foi apenas no aspecto coletivo que a Chapecoense teve motivos para comemorar na temporada 2020 por ter conseguido os títulos do Catarinense e da Série B do Brasileirão, retornando a elite do futebol nacional.

>Veja a tabela completa da atual edição do Campeonato Catarinense

Segundo relatou o goleiro João Ricardo em palavras publicadas pelo portal 'ge', tanto pelos feitos coletivos como pelos números extremamente positivos que conseguiu acumular, ele não tem dúvidas de apontar a última temporada como a de melhor desempenho em sua trajetória profissional:

- Acho que essa temporada, principalmente na Série B, foi muito gratificante. Melhor goleiro, sistema defensivo menos vazado, time campeão. Pude jogar todos os jogos, não tive lesão. Tenho certeza que em outras temporadas eu não atingi esses objetivos, então posso colocar como top 1 na minha carreira.

- Pelo início de ano que tivemos, nunca se esperava. Começamos um ano difícil, as coisas não vinham acontecendo. O objetivo principal do clube era a permanência na Série B. Acabamos o ano com título estadual e do Brasileiro. Acho que se falasse para alguém lá no início, ninguém acreditaria - agregou o goleiro de 32 anos de idade.

Caso permaneça no Verdão do Oeste no restante de 2021 (o Ceará aparece como forte candidato para sua contratação), João Ricardo volta a campo junto com a Chape no dia 24 de fevereiro. O duelo diante do Concórdia, fora de casa, vale pela estreia da equipe no Catarinense.

João Ricardo atuou no Paysandu em 2012, obtendo o acesso à Série B do Brasileirão.