Técnico mantém Estêvão fora no Chelsea: 'Não vamos apressar a volta e correr risco com a lesão'

O torcedor do Chelsea acredita em uma reviravolta nas oitavas da Champions após o time levar 5 a 2 na visita ao Paris Saint-Germain, mas conta com o retorno de Estêvão na busca da árdua missão de terça-feira. O brasileiro, contudo, está se recuperando de lesão e será ausência diante do Newcastle, na Premier League, neste sábado, para que o problema não se agrave. Também não tem escalação certa contra os franceses.

Há alguns dias que o técnico Liam Rosenior já se arma para ter seu habilidoso atacante em campo. Porém, sabe que não pode se apressar após o jovem sofrer um problema muscular na coxa em um treino antes da partida com o Burnley, em fevereiro. É uma contusão recorrente que já o havia tirado de campo em 2024, ainda no Palmeiras.

"Estevão ainda está um pouco distante. Queremos ter cuidado com Estevão devido à natureza da sua lesão na coxa", explicou Liam Rosenior nesta sexta-feira. O treinador reforçou sobre o assunto: "A última coisa que queremos é apressar o seu regresso e correr o risco de a lesão voltar. Por isso, vamos ver como ele estará no jogo de terça-feira contra o PSG."

Estêvão estará de volta diante dos franceses em Stanford Bridge apenas se estiver se sentindo confortável e 100%. O Chelsea fez 3 a 0 no PSG na final do Mundial de Clubes dos Estados Unidos, ano passado, placar que precisa repetir para levar a definição às quartas. Na época, ainda não contava com o futebol do brasileiro.

O astro de 18 anos, contudo, vinha se destacando neste início de temporada, com sete gols e três assistências no Chelsea, se tornando peça-chave para furar fortes retrancas por sua habilidade e velocidade. Na partida diante do Newcastle, ele completará seis jogos fora.

Carlo Ancelotti anuncia na segunda-feira a convocação para os amistosos contra França e Croácia, dias 26 e 31 de março, respectivamente, e o chamado de Estêvão, titular absoluto da seleção brasileira, ainda não é certo. A depender do italiano, entretanto, estará entre os anunciados.