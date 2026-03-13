Técnico mantém Estêvão fora no Chelsea: 'Não vamos apressar a volta e correr risco com a lesão' Há alguns dias que o técnico Liam Rosenior já se arma para ter seu habilidoso atacante em campo Estadão Conteúdo 13.03.26 15h39 O torcedor do Chelsea acredita em uma reviravolta nas oitavas da Champions após o time levar 5 a 2 na visita ao Paris Saint-Germain, mas conta com o retorno de Estêvão na busca da árdua missão de terça-feira. O brasileiro, contudo, está se recuperando de lesão e será ausência diante do Newcastle, na Premier League, neste sábado, para que o problema não se agrave. Também não tem escalação certa contra os franceses. Há alguns dias que o técnico Liam Rosenior já se arma para ter seu habilidoso atacante em campo. Porém, sabe que não pode se apressar após o jovem sofrer um problema muscular na coxa em um treino antes da partida com o Burnley, em fevereiro. É uma contusão recorrente que já o havia tirado de campo em 2024, ainda no Palmeiras. "Estevão ainda está um pouco distante. Queremos ter cuidado com Estevão devido à natureza da sua lesão na coxa", explicou Liam Rosenior nesta sexta-feira. O treinador reforçou sobre o assunto: "A última coisa que queremos é apressar o seu regresso e correr o risco de a lesão voltar. Por isso, vamos ver como ele estará no jogo de terça-feira contra o PSG." Estêvão estará de volta diante dos franceses em Stanford Bridge apenas se estiver se sentindo confortável e 100%. O Chelsea fez 3 a 0 no PSG na final do Mundial de Clubes dos Estados Unidos, ano passado, placar que precisa repetir para levar a definição às quartas. Na época, ainda não contava com o futebol do brasileiro. O astro de 18 anos, contudo, vinha se destacando neste início de temporada, com sete gols e três assistências no Chelsea, se tornando peça-chave para furar fortes retrancas por sua habilidade e velocidade. Na partida diante do Newcastle, ele completará seis jogos fora. Carlo Ancelotti anuncia na segunda-feira a convocação para os amistosos contra França e Croácia, dias 26 e 31 de março, respectivamente, e o chamado de Estêvão, titular absoluto da seleção brasileira, ainda não é certo. A depender do italiano, entretanto, estará entre os anunciados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Lembra deles? Remo pega o Coxa que possui jogadores com passagens no Leão, Papão e Águia O remo encara o Coritiba, fora de casa, buscando a primeira vitória na Série A 13.03.26 12h47 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58