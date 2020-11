Técnico do Porto aprova retorno de Hulk ao clube em janeiro

O atacante brasileiro Hulk pode estar próximo de voltar ao Porto. Segundo o jornal “A Bola”, havia dúvidas se o jogador se encaixaria no projeto do técnico Sérgio Conceição, mas as informações apontam que o ponta se enquadra perfeitamente no modelo e na dinâmica de jogo da equipe. O treinador já aprovou a chegada do atleta.

Após cinco anos no futebol chinês, Hulk deve encontrar um novo clube nesta janela de janeiro e o futebol português, onde já atuou e teve muito sucesso, é o principal destino. O brasileiro sabe que não vai encontrar as mesmas condições econômicas do Shanghai SIPG, mas o lado emocional e o desafio esportivo pesam na decisão.

Aos 34 anos, o veterano está próximo de retornar após oito anos longe do Porto desde que foi contratado pelo Zenit, da Rússia. Com o clube, Hulk conquistou quatro títulos do Campeonato Português, três Taças de Portugal, quatro Supertaças de Portugal e uma Liga Europa.