Tardelli é liberado para preparação fisica e está perto do retorno

O atacante Diego Tardelli, do Atlético-MG, foi liberado pelo departamento médico do clube para começar a fazer trabalhos de preparação física. A assessoria do Galo confirmou a informação. O jogador alvinegro está longe da equipe desde o dia 15 de julho, quando teve uma grave lesão no tornozelo direito durante um jogo-treino na Cidade do Galo contra o América-MG. O problema exigiu uma cirurgia e a previsão de volta aos treinos era para 2021, mas Tardelli surpreendeu a todos.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE DO BRASILEIRÃO

Mas, o atleta conseguiu antecipar o processo e pode ficar à disposição de Sampaoli antes da virada do ano. Por conta da lesão, Tardelli teve o seu contrato renovado pela diretoria do Galo até o fim do Campeonato Brasileiro, no fim de fevereiro de 2021.