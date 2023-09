Surfista Filipe Toledo conquista o bicampeonato mundial

O surfista Filipe Toledo é bicampeão mundial. O brasileiro venceu Ethan Ewing na final em Trestles, na Califórnia. Após a conquista, Filipe afirmou que não foi fácil se tornar o primeiro brasileiro a vencer dois títulos seguidos. As informações são do ge.globo.

“É muito difícil dizer tudo que tive que fazer para estar aqui. Foi muito sacrifício para estar aqui. Há 7 anos, minha filha nasceu e eu não estava lá, não estava com a minha esposa, não estava com a Mahina”, contou. “Isso aconteceu no nascimento do Koa também. Isso é só um exemplo. Tive que perder muita coisa para estar aqui, mas eu sabia que valeria o esforço. Acho que nenhum brasileiro conseguiu vencer dois títulos seguidos, é uma honra. Eu agradeço a Deus, meu time, minha família e todos que me ajudaram a chegar até aqui”, afirmou Filipe.

Ele conquista o sétimo título mundial do Brasil e seu segundo. Além dele, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Adriano de Souza também conquistaram a WSL. O atleta ainda citou sua confiança como parte fundamental do processo. “O meu nível de confiança estava alto. Na minha cabeça eu estava invencível. Deus me deu forças e eu consegui ter essa conquista de dois títulos consecutivos. Eu não conseguiria sem o meu time 77. Vai Brasil, essa é nossa”, acrescentou Filipe com o troféu.