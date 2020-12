Surfista é preso após causar acidente fatal no Rio de Janeiro

O surfista Felipe Cesarano, conhecido como 'Gordo', foi preso na tarde desta quarta-feira após se envolver em um acidente de trânsito com vítima fatal no Rio de Janeiro. A batida ocorreu no sentido Zona Sul da autoestrada Lagoa-Barra, quando ele perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um outro carro.

O acidente terminou com a morte do motorista do outro veículo, identificado como Diogo da Silva, sargento da Marinha, que não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima, de 36 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Por sua vez, Cesarano sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros ainda na pista.

Segundo o 'Globo Esporte', Felipe foi levado à central de flagrantes da 12ª DP, em Copacabana. O surfista realizou exames que confirmaram que ele dirigia alcoolizado e, sendo assim, foi preso em flagrante. Depois, foi transferido para o presídio de Bangu. Ele vai responder por homicídio culposo de trânsito, quando não tem a intenção de matar. A investigação será concluída pelo delegado da Daniel Rosa, da 15ª DP