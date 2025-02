Super Bowl: Chiefs e Eagles se enfrentam neste domingo (9), em Nova Orleans

Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentam neste domingo (9), a partir das 20h30 (de Brasília), em duelo pelo Super Bowl LIX que valerá o título da temporada na NFL. A partida entre Chiefs e Eagles começa às 20h30 e terá transmissão da RedeTV, na TV aberta; ESPN, na TV fechada; e Disney+ e NFL Game Pass, no streaming.

Atual bicampeão da NFL, o Kansas City Chiefs busca um inédito tricampeonato da liga. O que só reforçaria o domínio recente da equipe comandada em campo pelo quarterback Patrick Mahomes.

Patrick Mahomes e Jalen Hurts se reencontrarão na final da NFL neste domingo (9). Os dois protagonizaram o Super Bowl LVII, em 2023, quando o Kansas City Chiefs venceu o Philadelphia Eagles.

Caso conquiste um novo anel, o camisa 15 dos Chiefs chegará, aos 29 anos, a quatro títulos na carreira. Jalen Hurts, por sua vez, busca a redenção depois da derrota há dois anos. Desde 2020 na liga, o número 1 dos Eagles nunca conquistou o Super Bowl.

Esta é a oitava edição de Super Bowl que acontece no Superdome. O estádio é o que mais recebeu edições de Super Bowl na história da NFL: 1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 e 2013, além de 2025.

Nas últimas cinco edições do Super Bowl, os Chiefs estiveram em quatro delas, faturando três títulos (2020, 2021, 2023 e 2024). Um desses triunfos, inclusive, foi contra o próprio Philadelphia Eagles, há dois anos, quando a equipe de Kansas City venceu por 38 a 35.

Já os Eagles foram campeões somente uma vez na história da franquia, em 2017.

O rapper Kendrick Lamar será a atração do show do intervalo do Super Bowl em Nova Orlenas.

Na edição mais recente do Grammy, no início do mês, o artista faturou cinco prêmios com apenas uma música: “Not Like Us” recebeu os gramofones de Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Canção de Rap, Melhor Performance de Rap e Melhor Vídeo Musical.