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STJD suspende zagueiro Barboza, do Palmeiras, por expulsão em clássico com o Flamengo

A decisão prevê dois jogos de suspensão

Estadão Conteúdo
fonte

Zagueiro perdeu o dente durante a confusão (Reprodução / SporTV)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o zagueiro Alexander Barboza, atualmente no Palmeiras, por conta de uma expulsão em partida contra o Flamengo, ainda quando defendia o Botafogo. O defensor foi julgado por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à ética desportiva.

A decisão prevê dois jogos de suspensão. Como o atleta já havia cumprido uma partida de forma automática após o cartão vermelho, resta ainda um jogo a ser cumprido. A medida, no entanto, ainda pode ser recorrida pelas partes envolvidas.

A expulsão ocorreu no primeiro tempo do clássico, quando Barboza impediu uma chance clara de gol do Flamengo. Além do lance que motivou o cartão vermelho direto, o árbitro Anderson Daronco registrou em súmula que o jogador protestou de forma veemente após a decisão.

Segundo o relato da arbitragem, o defensor foi contido por companheiros ao se dirigir ao árbitro e proferir ofensas ainda na saída de campo. O documento também cita que, no intervalo da partida, o jogador teria aguardado a equipe de arbitragem na zona mista e voltado a se manifestar de forma hostil, sendo novamente contido.

A punição pode impactar diretamente o início da trajetória de Barboza no Palmeiras. O zagueiro já foi anunciado pelo clube, mas ainda não está liberado para atuar, uma vez que sua estreia depende da abertura da janela de transferências após a Copa do Mundo. Caso a suspensão seja mantida, ele ficaria fora do primeiro jogo do clube após a retomada do calendário, contra o Coritiba, no dia 22 de julho.

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