STJD suspende zagueiro Barboza, do Palmeiras, por expulsão em clássico com o Flamengo A decisão prevê dois jogos de suspensão Estadão Conteúdo 12.06.26 18h36 Zagueiro perdeu o dente durante a confusão (Reprodução / SporTV) O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o zagueiro Alexander Barboza, atualmente no Palmeiras, por conta de uma expulsão em partida contra o Flamengo, ainda quando defendia o Botafogo. O defensor foi julgado por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à ética desportiva. A decisão prevê dois jogos de suspensão. Como o atleta já havia cumprido uma partida de forma automática após o cartão vermelho, resta ainda um jogo a ser cumprido. A medida, no entanto, ainda pode ser recorrida pelas partes envolvidas. A expulsão ocorreu no primeiro tempo do clássico, quando Barboza impediu uma chance clara de gol do Flamengo. Além do lance que motivou o cartão vermelho direto, o árbitro Anderson Daronco registrou em súmula que o jogador protestou de forma veemente após a decisão. Segundo o relato da arbitragem, o defensor foi contido por companheiros ao se dirigir ao árbitro e proferir ofensas ainda na saída de campo. O documento também cita que, no intervalo da partida, o jogador teria aguardado a equipe de arbitragem na zona mista e voltado a se manifestar de forma hostil, sendo novamente contido. A punição pode impactar diretamente o início da trajetória de Barboza no Palmeiras. O zagueiro já foi anunciado pelo clube, mas ainda não está liberado para atuar, uma vez que sua estreia depende da abertura da janela de transferências após a Copa do Mundo. Caso a suspensão seja mantida, ele ficaria fora do primeiro jogo do clube após a retomada do calendário, contra o Coritiba, no dia 22 de julho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Barboza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 Carlos Ferreira Paixão e namoro inabaláveis 12.06.26 10h48 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45